Emil Boc: "Respectarea regulilor de protectie sanitara, un act de patriotism". Cum explica rata mare de incidenta din Cluj- Napoca

"De peste sapte de luni de zile, medicii sunt in prima linie a acestei batalii. Felicitari si onoare acestui corp medical care practic salveaza vietile noastre in fiecare zi, dar ca in orice razboi prima linie a frontului poate sa cedeze la un moment dat daca nu are sustinerea a celor din spatele frontului, adica a noastra, a cetatenilor, si stiti bine ce s-a intamplat in razboaie cand cetatea a cedat, cand cei care se aflau in prima linie nu au mai putut apara si au intrat inamicii in cetate, atunci este dezastru.Sa nu lasam sa intre total inamicul acesta, COVID, in cetate si sa facem tot ceea ce tine de fiecare dintre noi, prin aceste reguli elementare, noi, cei din spatele frontului, sa ii ajutam pe cei din prima linie sa nu ajunga, pratic, la a nu mai putea rezista - asta ce inseamna? Sa nu mai avem locuri in spitale , sa nu mai avem locuri la Terapie Intensiva, sa nu mai avem posibilitatea de a-i trata pe cei care cu adevarat au nevoie", a declarat Emil Boc, la postul B1 TV "In primul rand, as vrea sa fac si eu aceasta completare. La Cluj nu e mai rau ca in alta parte din tara, nu e mai rau ca si in Europa in alte zone. Suntem pe primul loc in clasament si noi, si Bucurestiul datorita capacitatii mari de testare, pentru ca aceasta impunere de 3 la mie nu se raporteaza la procentul de persoane infectate, ci pur si simplu se raporteaza la numarul de teste.Or, capacitatea, asa cum am spus, a Clujului si a Bucurestiului este tripla daca nu de patru sau de cinci ori mai mare a multor judete. Prin asta, vreau sa fiu foarte clar, nu vreau sa diminuez un milimetru pericolul COVID-19. El este o realitate sau, cum se spune, elefantul este in casa, sau COVID este in oras, in Romania, in Europa, in lume", a explicat Emil Boc.El a mai subliniat ca "avem deja 1,1 milioane de persoane care au decedat la nivel mondial.""Din nefericire, expertii spun ca pana la sfarsitul anului, daca nu sunt responsabili cetatenii, autoritatile, exista riscul sa ajungem la 2 milioane de decese si - Doamne, Fereste! - nu se stie cine ajunge in alea 2 milioane, ca la nimeni nu e scris in frunte ca nu poate fi afectat. Repet inca o data, e un mare pericol si consider ca respectarea regulilor fundamentale - masca, distantare fizica, igiena elementara, astazi acestea reprezinta acte de patriotism local sau national, cum vreti sa le spunem, pentru ca aceasta batalie cu COVID-19 e departe de a mai fi considerata o poveste, este o realitate cruda si numai cine este complet orb nu poate sa vada realitatile din Romania," conchide edilul orasului Cluj- Napoca.