Copresedintele liberalilor Alina Gorghiu a afirmat, marti seara, ca va exista in cadrul PNL o discutie cu privire la candidatura lui Emil Boc la Primaria Cluj-Napoca, aratand ca ar vrea sa stie daca acesta este "trup si suflet" alaturi de partid.

"Si-a depus candidatura domnul Boc. O sa fie o discutie, pentru ca nu as vrea sa reinviez sensibilitati pe care le-a avut domnul Boc dupa ce si-a anuntat candidatura sau inscrierea Traian Basescu in PMP si as vrea sa stiu foarte clar, in calitate de copresedinte al acestui partid, daca este trup si suflet in aceasta formula sau se uita cumva in spate si poate vrea altceva, poate vrea alt proiect, poarte vrea sa faca un pas lateral. Nu stiu. Ramane de vazut. Nu-mi este foarte clara directia de la Primaria Cluj-Napoca, nu stiu daca va fi Emil Boc. Nu mai sunt atat de sigura daca Emil Boc va fi candidatul", a declarat Gorghiu la B1 TV.

Ea a precizat ca va exista o discutie, in mod cert, in interiorul PNL cu privire la candidatura lui Emil Boc la alegerile locale.

Gorghiu a mai precizat ca integritatea este criteriul esential in ceea ce priveste desemnarea candidatilor la acest scrutin.

"Candidatii PNL pentru diverse administratii locale trebuie sa nu aiba probleme cu legea, sa respecte criteriile de integritate, trebuie sa aiba o pregatire profesionala care sa-l recomande pentru functie in administratie si trebuie sa aiba girul comunitatii care va fi evidentiat intr-o analiza sociologica. Incercam sa ne tinem de aceasta reteta", a adaugat Gorghiu, subliniind ca liberalii cu probleme in justitie fie si-au dat demisia, fie s-au retras.

