O strada din centrul Clujului, reabilitata cu 5 milioane de euro, bani primiti de la UE

"Cea mai veche strada din Cluj-Napoca si un obiectiv de investitii important din zona istorica a municipiului, strada Regele Ferdinand, a fost modernizata si redata clujenilor. Proiectul cu finantare europeana include si str. Tipografiei, str. Emile Zola, str. Sexil Puscariu, respectiv scuarul CEC. Pe str. Ferdinand, care anterior nu avea niciun copac, au fost plantati 51 arbori cu balot in cadrul procesului de reabilitare. Pentru acestia a fost instalat un sistem de irigatii automat, cu senzor de ploaie / umiditate. 12 statii electrice de incarcare pentru biciclete si trotinete sunt amplasate pe aceasta artera, din totalul de 23 statii pentru biciclete / trotinete si 8 statii de incarcare pentru masini electrice din proiectul general", a scris primarul Clujului, Emil Boc , pe pagina sa de Facebook Proiectul general de modernizare include primul stand pentru taxiuri electrice din Cluj-Napoca. Acesta va fi amplasat pe str. Tipografiei. Lucrarile au vizat un sistem inteligent de management al traficului, respectiv sistem de iluminat public prin tehnologie LED."Cresterea calitatii spatiului public a fost urmarita in acest proiect nu doar prin plantari, ci mai ales prin reorganizarea spatiului pietonal si carosabil. Traficul a fost reorganizat astfel: se pastreaza doua benzi de acces pe directia Centru - Strada Horea, sens pe care a fost creata o pista de biciclete / trotinete cu latime de 1,5 m. Pe directia Horea - Centru, transportul public si biciclistii beneficiaza de banda dedicata comuna, realizata prin reducerea latimii carosabilului. Statia de transport in comun de pe frontul estic (in fata magazinului Central) permite acum atat stationarea concomitenta a doua autobuze, cat si neintreruperea circulatiei velo in timpul stationarii. De asemenea, o noua trecere de pietoni si velo a fost marcata in dreptul strazilor Tipografiei si O. Petrovici", a mai precizat primarul Emil Boc.Valoarea proiectului a fost de peste 23 de milioane de lei.