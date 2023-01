Primarul Emil Boc pune bețe-n roate Craiovei în Superliga: ”Nu credem ca Brătienii sau Iuliu Maniu ar fi avut un astfel de comportament!"

Universitatea Craiova susţine, într-un comunicat publicat pe Facebook, că antrenorul Eugen Neagoe nu va putea sta pe banca tehnică la meciul cu FC Botoşani, din Superligă, deoarece primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, "şi-a pus ambiţia în „a-l pedepsi”, după ce antrenorul a plecat de la Universitatea Cluj.

Potrivit sursei citate, Universitatea Craiova nu va fi niciodată de acord cu implicarea politicului în desfăşurarea activităţii echipelor de fotbal profesioniste, iar Eugen Neagoe nu poate sta pe bancă la meciul cu FC Botoşani din cauza "tertipurilor avocaţilor lui Boc".

"Suntem convinşi că oamenii mari de stat au cu totul şi cu totul alte preocupări decât să-şi conducă urbea într-un „război” cu antrenorul unei echipe adverse. Nu credem ca Brătienii sau Iuliu Maniu ar fi avut un astfel de comportament!", susţine Universitatea Craiova.

Emil Boc l-a criticat pe Eugen Neagoe pentru că a plecat de la Universitatea Cluj şi a semnat cu Universitatea Craiova în plin sezon competiţional.

"Am primit vestea total neaşteptată a antrenorului Universităţii Cluj de a-şi încheia colaborarea cu clubul nostru şi de a pleca la un alt club din România. În termeni politicoşi, i-am spus acelaşi lucru şi domniei sale la telefon, că din această perspectivă, a relaţiilor instituţionale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale, pentru că am considerat şi consider inacceptabil un asemenea gest", a spus Emil Boc în urmă cu două săptămâni.

Redăm integral comunicatul Universităţii Craiova:

"Nu vă îngrijoraţi de lipsa domnului Eugen Neagoe de pe banca echipei la meciul cu FC Botoşani pentru că ştiam acest lucru încă de acum câteva săptămâni, din momentul în care am aflat că domnul Boc şi-a pus ambiţia în „a-l pedepsi” pe actualul antrenor al Universităţii Craiova. Ca atare, ne-am luat toate măsurile de precauţie astfel încât această lipsă să nu ne afecteze. Nu avem nimic a reproşa Universităţii Cluj! Ştim că aceasta a fost o decizie politică în care conducerea executivă a echipei fanion a Clujului nu a avut un cuvânt de spus. Sigur că nu suntem de acord şi nu vom fi niciodată cu implicarea politicului în desfăşurarea activităţii echipelor de fotbal profesioniste, iar, în acest caz, cu atât mai mult cu cât această decizie a domnului Boc afectează propria sa echipă, pe care o finanţează din banii contribuabililor. În următoarele două etape întâlnim două formaţii, FC Botoşani şi AFC Hermannstadt, cu care Universitatea Cluj se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării. Prin lipsa antrenorului nostru principal, Eugen Neagoe, de pe bancă, domnul Boc nu face altceva decât să ofere un atu în plus acestor echipe în bătălia pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică din România. Mai mult decât atât, decizia domnului Boc afectează inclusiv finanţele echipei pe care o păstoreşte, în sensul în care „U” Cluj va fi nevoită să plătească salariul domnului Neagoe până în momentul în care comisiile vor constata de drept rezilierea contractului. Am văzut că domnia sa este foarte supărat pe decizia fostului jucător emblematic al Universităţii Craiova, Eugen Neagoe, dar trebuie să reţină că această decizie a fost conformă contractelor semnate, iar, dacă domnia sa dorea să se protejeze, avea la îndemână instituirea unei clauze compensatorii în cazul în care una dintre părţi îşi dorea rezilierea unilaterală, acestea fiind regulamentele Federaţiei Române de Fotbal. Suntem convinşi că oamenii mari de stat au cu totul şi cu totul alte preocupări decât să-şi conducă urbea într-un „război” cu antrenorul unei echipe adverse. Nu credem ca Brătienii sau Iuliu Maniu ar fi avut un astfel de comportament! În ceea ce priveşte situaţia domnului Neagoe, dânsul este ţinut în tribună de tertipurile avocaţilor domnului Boc, dar suntem siguri că antrenorul nostru va putea să stea pe bancă la meciul cu AFC Hermannstadt sau, cel mai târziu, la meciul cu Farul Constanţa", se arată în comunicatul de pe site-ul Universităţii Craiova.

