Emil Boc, la Forumul de securitate cibernetică din Cluj-Napoca: „Fără securitate cibernetică nu există securitate energetică”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:04
Emil Boc FOTO Hepta

Una dintre cele mai mari provocări pe care le au Europa și România este scăderea prețului la energie și trebuie făcut orice ne stă în putință în acest sens pentru competitivitatea noastră, a declarat joi, 30 octombrie, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Fără securitate cibernetică nu este securitate energetică, iar securitatea cibernetică a energiei este securitatea noastră de zi cu zi”, a afirmat Emil Boc, amintind că evenimentul are loc într-unul dintre cele mai dinamice centre universitare și de inovare tehnologică din România — „un loc unde tehnologia se întâlnește cu viitorul”.

Primarul a subliniat necesitatea unei securități energetice în contextul în care „viitorul nostru” este unul digital.

„Energia este vitală pentru tot ceea ce facem, iar dacă viitorul nostru este digital, responsabilitatea noastră este securitatea cibernetică. Dacă nu vom avea grijă de această componentă, lucrurile extraordinare pe care le dezvoltăm pot fi compromise”, a avertizat Boc.

Primarul din Cluj-Napoca a subliniat și dimensiunea economică a securității energetice: „Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a scădea prețul la energie. Este una dintre cele mai mari provocări pentru Europa și România. Prețurile mari afectează competitivitatea companiilor și încrederea cetățenilor în democrație.”

