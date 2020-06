Baza sportiva de peste cinci milioane de euro in Manastur, cel mai mare cartier al Clujului

Ziare.

Spatiul denumit "La terenuri" din cartierul Manastur, cel mai mare din Cluj-Napoca, cu aproape 90.000 de locuitori, va deveni in mai putin de doi ani o baza sportiva la nivel european, dupa cum a anuntat, luni, primarul municipiului, Emil Boc . Edilul a batut simbolic "primul tarus" al lucrarilor. Suprafata este de 42.410 metri patrati si este situata la liziera Padurii Faget.Potrivit Primariei Cluj-Napoca, baza sportiva va fi organizata pentru activitati sportive in aer liber (terenuri pentru tenis de camp, baschet, mini fotbal, badminton, volei etc.), activitati sportive in spatiu inchis (squash, tenis de masa, studio yoga/aerobic/fitness etc.) si va mai include zone de recreere, de skatepark, fitness si cu aparate si echipamente pentru parkour, o pista de alergare, precum si un amfiteatru care sa poata fi transformat in sezonul rece in patinoar.Proiectul include si amenajarea de parcari auto si pentru biciclete, rasteluri bike sharing (41 rasteluri x 2 locuri), statii de incarcare pentru biciclete si trotinete electrice.De asemenea, iubitorii de arta vor avea ocazia sa experimenteze grafitti pe un perete amenajat special, iar copiii vor avea zone dedicate, cu trasee si diferite jocuri. Alte dotari: Wi-Fi, supraveghere video, cai de acces conectate cu toate zonele adiacente, facilitati alimentatie publica.Lucrarile vor fi executate de o asociere formata din cinci firme, iar valoarea contractului este de 26.581.616,15 lei, fara TVA, adica peste cinci milioane de euro, potrivit autoritatilor locale.