Boc: Pana pe 25 februarie trebuie auditate toate programele sectoriale cu UE

"Am stabilit 25 februarie 2009 - termen final pentru toti ministrii responsabili de programe operational sectoriale pentru a finaliza operatiunea de auditare a acestora", a declarat vineri, primul ministru Emil Boc.

Aceasta masura este un prim pas pentru a atrage cat mai repede banii europeni alocati Romaniei. "Romania nu poate atrage bani europeni decat daca sunt auditate sistemele de management si control pe fiecare program sectorial. In vechea guvernare, pana in data de 22 decembrie 2008, un singur program sectorial operational a fost auditat de Uniunea Europeana", a explicat Boc.

Astfel, capacitatea Romaniei de a atrage banii europeni a fost drastic limitata. Alte doua programe sectoriale au fost auditate in ianuarie 2009, iar patru nu sunt inca auditate - printre care cele privind transportul, dezvoltarea regionala, resursele umane.

In plus, primul ministru a afirmat ca a cerut ministrilor un calendar precis de termene astfel incat sa fie scurtate termenele de la elaborarea documentatiei, licitare, aplicare, punere in practica a proiectelor de atragere a banilor europeni, astfel incat sa se curteze de la si 18 luni cat este in prezent la trei- sase luni.

