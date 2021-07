Clujul, sufocat de propriul succes economic: „Nu putem să îi obligăm pe clujeni să nu își cumpere mașină”. Emil Boc insistă pentru construcția metroului

Emil Boc: Fără metrou, Clujul nu poate trece la nivelul următor

”Căutăm variante pentru un parking în cartierul Grigorescu. Este un cartier vechi, construit de acum foarte mulți ani. Așa au fost locurile de construire atunci, încât nu s-au prevăzut locuri de parcare pentru mașini. Era un loc de parcare pentru 10 apartamente, ori astăzi avem câte 2 mașini la fiecare apartament. Aici vrem să păstrăm un echilibru și să încercăm, pe cât se poate, soluții alternative. Noi venim și cu mijloace de transport în comun cu piste de biciclete, astfel încât să le oferim o alternativă și celor care nu doresc să aibă o mașină.Nu putem să îi obligăm pe clujeni să nu își cumpere mașină. Este dreptul loc să o facă, dar noi trebuie să ne asigurăm că asigurăm un echilibru între spațiul verde, locuri de plimbare și mașini. Noi am declarat că prioritizăm transportul în comun și facem benzi dedicate. Facem piste de biciclete. Avem peste 43,5 km de piste pentru biciclete.Toate proiectele mari de dezvoltare și lărgire a străzilor le facem cu piste de biciclete. În zona centrală avem foarte multe conexiuni. Când vom extinde strada Mărginașă, vom avea o pistă de biciclete dinspre Mănăștur spre centru”, a spus Dan Tarcea, la Radio Cluj, potrivit presei locale În Grigorescu au fost desființate 288 de garaje și zona va fi reamenajată. Vor fi făcute încă 60 de locuri de parcare în plus, prin desființarea garajelor.„Eu nu aș vrea să se supere clujenii pe noi, deoarece sunt anumite categorii de oameni la care mașina le este indispensabilă. Dacă un clujean vrea să meargă să își cumpere un frigider sau alte cumpărături, evident că nu trebuie să folosească mijloacele de transport în comun. Nu toată lumea trebuie să meargă cu mașina și nu toată lumea trebuie să meargă cu mijloacele de transport în comun”, a mai declarat Dan Tarcea.Primarul Emil Boc a declarat săptămâna trecută că fără metrou și centură metropolitană, Clujul nu poate trece la nivelul următor. Un Cluj cu puține autoturisme este pariul primarului.„Am realizat la timpul potrivit autostrada Transilvania, centura Vâlcele-Apahida, prelungirea Bulevardului Muncii, acum trecem la nivelul următor.Atunci am scos traficul greu din oraș, acum avem nevoie să scoatem mașina poluantă din zonele centrale. Am ajuns la nivelul în care avem nevoie de tren metropolitan, de centură metropolitană, de metrou.Fără aceste lucruri, Clujul nu va putea trece la nivelul următor de calitate a vieții. Lucrăm de cinci ani la asemenea proiecte și acum se pare că astrele vin din nou benefice asupra Clujului și vom avea finanțări europene să implementăm aceste proiecte, care în materie de infrastructură ne vor permite să trecem la nivelul următor”, a declarat primarul Emil Boc, citat de Monitorul de Cluj „Dacă nu ne schimbăm mentalitatea, Clujul va rămâne mereu aglomerat. Se va ajunge cât de curând la concluzia că ajungi mai repede fără mașină. Lumea trebuie să își schimbe mentalitatea, mașina în esență nu este pentru a circula zi de zi cu ea în oraș.Mergi când ai o treabă importantă, când ai de cumpărat ceva cu care numai cu mașina poți să aduci, dar pentru viața de zi cu zi trebuie să ne gândim la modalitățile alternative la mașină.Din nefericire, asta este viața în toate orașele din lume, nu doar în Cluj-Napoca. Nu doar noi avem această problemă, ați văzut, suntem orașul cu cea mai mare rată de creștere economică din Uniunea Europeană”, a declarat recent edilul clujean.