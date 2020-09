Cluj-Napoca, intre primele sase orase inovatoare din UE

"Astazi, Comisia Europeana a anuntat care sunt cele mai inovative orase din Uniune, in urma unei competitii stranse care s-a derulat incepand din 23 iunie 2020 pana acum, avand mai multe etape. Au participat sute de orase, din care la prima evaluare au fost selectate numai 12, pentru a intra in finala. Acestea au fost: Cluj-Napoca (Romania), Espoo (Finlanda), Ghent (Belgia), Groningen (Tarile de jos), Helsingborg (Suedia), Leeuwarden (Tarile de jos), Leuven (Belgia), Linz (Austria), Milano (Italia), Reykjavik (Islanda), Valencia (Spania), Vienna (Austria).In etapa finala un juriu la nivel inalt format din experti independenti i-a audiat si selectat pe cei sase finalisti dupa interviuri amanuntite, pe langa Cluj-Napoca in lista regasindu-se Viena (Austria), Valencia (Spania), Espoo (Finlanda), Helsingborg (Suedia) si Leuven (Belgia)", se arata intr-un comunicat trimis, vineri, de Primaria Cluj-Napoca.Comisia Europeana va anunta Capitala europeana a inovarii 2020 pe 24 septembrie 2020, in cadrul unei ceremonii de premiere realizata online, la Zilele Europene pentru Cercetare si Inovare (22-24 septembrie 2020). Orasul castigator va fi rasplatit cu un premiu de un milion de euro.Potrivit sursei citate, alaturi de celelalte orase din finala, "care formeaza astfel hexagonul inovarii in Uniunea Europeana", Clujul are deja asigurat un premiu de 100.000 de euro, oferit oraselor cu statut de runner-up city."Acest rezultat este un adevarat 'certificat de calitate' pentru orasul nostru, care va cantari foarte mult in atragerea de investitii si locuri noi de munca bine platite. Este un succes al Clujului, al ecosistemului local de inovare, de la IT, la industrii creative, de la dimensiunea sociala, la cea culturala.Este totodata si o recunoastere la nivel european a Clujului, ca oras al inovarii care isi va asigura pe termen mediu si lung un parcurs solid de dezvoltare economica, cu locuri de munca bine platite. Eu sunt foarte mandru de comunitatea noastra, le multumesc acum si aici fiecarui cetatean care si-a alocat timp sa participe la procesele noastre de imaginare a viitorului orasului, tuturor partenerilor din universitati, care si-au pus expertiza in slujba orasului si ecosistemului local de inovare care ne-a ajutat in acesti ani, sectorului non-guvernamental si clusterelor", a declarat, potrivit comunicatului, primarul Emil Boc