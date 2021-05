De ce il "impinge" Emil Boc pe Citu sa candideze la Congresul PNL. Planul pe termen lung al edilului de la Cluj

Florin Citu mai asteapta

De ce "il impinge" Emil Boc pe Citu sa candideze la Congresul PNL

Ludovic Orban vrea si el la Cotroceni

"Florin Citu a preluat stafeta de premier si confirma in fiecare zi. Acesta este avantajul PNL, ca are oameni care pot prelua stafeta si pot merge mai departe. Florin Citu este viitorul, din punctul meu de vedere. Voi sustine o echipa care sa duca Romania la nivelul urmator. Citu are multe argumente care conving ca poate duce si partidul si Romania spre Europa", a declarat Boc in urma cu cateva zile.De cealalta parte, insa, premierul Florin Citu nu se grabeste sa faca marele anunt. Surse liberale sustin ca seful executivului nu pare convins la aceasta ora ca ar trebui sa il contracandideze pe Ludovic Orban , insa mai multi lideri liberali anti-Orban, printre care si Emil Boc, fac presiuni pentru a lua o decizie, asigurandu-l ca va avea parte de o "sustinere surprinzatoare" in partid.De altfel, intrebat recent daca va candida la Congres, premierul Florin Citu a evitat sa ofere un raspuns clar jurnalistilor si a spus ca data la care noul presedinte al PNL va fi ales nu a fost stabilita, in conditiile in care Ludovic Orban a propus public data de 25 septembrie. "Data Congresului nu a fost stabilita inca. Stiti foarte bine ca data Congresului se va stabili prin Consiliu National. Vom vedea cand va fi data Congresului si vom vedea daca vom putea tine, in acel moment, acest Congres. Totul depinde de cum evolueaza pandemia", a spus Florin Citu.Surse liberale au explicat pentruca edilul Clujului, Emil Boc, are planuri ambitioase pe termen lung, motiv pentru care isi doreste ca Florin Citu sa preia conducerea formatiunii politice in toamna. Mai exact: Emil Boc, profitand de pozitia pe care o are in sondaje, isi doreste sa fie candidatul partidului la alegerile prezidentiale din 2024. Iar cu Ludovic Orban in fruntea partidului, edilul de la Cluj nu are nicio sansa sa fie propus candidat la prezidentiale."Emil Boc vrea sa fie candidat la alegerile prezidentiale din 2024, motiv pentru care il impinge pe Citu sa candideze la Congres. Boc stie ca nu are nicio sansa, daca ramane Orban sef la PNL. Asa il pune pe Citu sef la PNL, il lasa si premier si cand vine 2024 se lanseaza, cu ajutorul lui Citu, candidat la prezidentiale. Boc este cel mai performant primar al PNL si in toate sondajele noastre sta foarte bine. E cel mai bine vazut primar la ora actuala si el stie asta. Are toate atuu-urile pentru a fi candidat la prezidentiale, dar trebuie sa il sustina seful partidului, in primul rand. Momentan el si Orban sunt la cutite. S-a vazut si public", au precizat surse liberale pentruSi Ludovic Orban a vorbit recent despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din 2024. Acesta a spus ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la conducerea partidului, ia in calcul si o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale din anul 2024."Sigur ca odata cu candidatura la functia de presedinte al PNL am in calcul si aceasta eventualitate, ca sunt un om serios care are o gandire strategica", a declarat Ludovic Orban.