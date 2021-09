Emil Boc: Aşteptăm finalizarea congreselor PNL şi USR PLUS. Până atunci, probabil că puţine lucruri se vor întâmpla

Emil Boc, unul dintre susţinătorii lui Florin Cîţu la congresul PNL, consideră că importantă este „credibilitatea mesajelor”. Boc afirmă că îşi doreşte ca USR PLUS să revină alături de PNL şi UDMR în Guvern, dar crede că după ce congresele celor două formaţiuni politice se vor termina, „alianţa de guvernare va putea să intre într-o nouă etapă”.

„Partenerii de la USR PLUS sunt aşteptaţi la masa Guvernului, la masa continuării guvernării PNL – UDMR - USR PLUS. Evident că aşteptăm finalizarea congreselor PNL şi USR PLUS. Până atunci, probabil că puţine lucruri se vor întâmpla. După ce aceste două congrese se vor finaliza, sunt convins că şi alianţa de guvernare va putea să intre într-o nouă etapă”, a afirmat Boc.

Emil Boc a menţionat că nu s-a discutat despre o eventuală reîmpărţire a portofoliilor dacă USR PLUS revine în Guvern, el adăugând că ceea ce este important este ca USR PLUS să facă acest lucru.

„Congresul de astăzi deschide calea pentru rezolvarea problemelor de mâine ale românilor, care sunt presante, de la facturile de energie care ştim că reprezintă o provocare majoră pentru toţi românii, la problemele legate de pandemie, de locurile de muncă, la problema aducerii românilor în ţară, oprirea exodului forţei de muncă, la nivelul salariilor şi al pensiilor, astea sunt problemele adevărate cu care trebuie să vorbim. În rest... se încheie astăzi”, a adăugat el.

Primarul municipiului Cluj Napoca este de părere că ceea ce va conta în alegerile făcute de delegaţii la Congres este „credibilitatea mesajelor”.

Congresul PNL în urma căruia se va alege noul președinte al partidului are loc sâmbătă, 25 septembrie, într-un eveniment organizat la Romexpo, la care participă 5.000 de delegați din toată țara. Cei doi contracandidați, titularul funcției Ludovic Orban și premierul Florin Cîțu, se află într-un război deschis încă de la începutul lunii iunie, iar deznodământul va influența viitoarea guvernare: cu sau fără USR PLUS. Ceilalţi membri ai conducerii PNL, secretarul general, prim-vicepreşedinţii şi vicepreşedinţii urmează să fie aleşi duminică, de Consiliul Naţional al partidului.