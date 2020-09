Emil Boc, despre amendamentele la rectificarea bugetara: PSD se ghideaza dupa principiul "adultul nu crede in Mos Craciun, el voteaza"

"Il felicit pe premier pentru faptul ca nu sacrifica tara pentru un pumn de voturi, asa cum ar vrea PSD. L-am avut pe Tariceanu premier, care, in 2008, pentru un pumn de voturi, a aruncat tara in cea mai grava criza economica dupa al doilea Razboi Mondial. Pe o crestere economica de + 8 ne-a lasat un deficit de - 5 si am fost nevoiti sa scoatem castanele cu acele masuri nepopulare. Ludovic Orban nu cade in aceasta capcana, chiar cu riscul politic de a fi taxat", a declarat Emil Boc, fost premier, miercuri seara, la Realitatea Plus.Boc crede ca PSD a aruncat in spatiul public aceste amendamente in scop electoral, in prag de alegeri, desi stie ca nu pot fi puse in aplicare."PSD se ghideaza dupa principiul acela vechi care spune ca adultul nu crede in Mos Craciun, el voteaza. PSD stie ca aceasta masura nu poate fi pusa in aplicare, o lanseaza doar public. Electoratul PSD trebuie sa inteleaga ca politicienii acestia vand iluzii, iar amendamentul domnului Teodorovici, tehnic, impiedica Guvernul sa plateasca pensii, salarii si ajutoare sociale. Daca s-ar accepta amendamentul, Romania nu ar putea sa isi acopere deficitul, care vizeaza toate cheltuielile (...). O harababura ca la PSD nu am vazut nicaieri", a mai spus Emil Boc.Comisiile reunite pentru buget ale Camerei Deputatilor si Senatului au adoptat, miercuri, raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara pe acest an.Amendamentul PSD prin care este abrogata majorarea punctului de pensie cu 14% si ramane forma in vigoare de crestere a acestuia cu 40% a fost adoptat de comisii.Punctul de pensie era planificata sa fie crescut, de la 1 septembrie la 1.442 lei, insa amendamentul PSD prevede ca valoarea punctului de pensie va fi mentinuta, cum e in prezent prevazut de lege, la 1.775 lei.Presedintele Klaus Iohannis , premierul Ludovic Orban, liderul deputatilor liberali, Florin Roman, dar si USR au criticat adoptarea amendamentelor la rectificarea bugetara si au vorbit despre faptul ca acestea arunca in aer finantele publice ale tarii.