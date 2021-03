Emil Boc, despre numirea unui prefect UDMR la Cluj: "Gest de sfidare al conducerii PNL. Au trecut niste linii rosii"

"Ce sa zic? E fara cuvinte. E un gest de sfidare fara precedent al conducerii PNL fata de organizatia PNL Cluj. Eu am fost presedinte al acestui partid din 2005 pana in 2012, 7 ani de zile, dar niciodata Clujul n-a fost umilit, ca de altfel, niciodata, ca presedinte de partid, n-am umilit organizatiile politice care au adus scor politic la partid. Iar Clujul, ca le place unora, ca nu le place, a adus cele mai multe voturi in zestrea generala a PNL la toate alegerile.Deci organizatia care aduce cele mai multe voturi pur si simplu a fost umilita si asta e o palma data tuturor colegilor mei din PNL care au muncit cu buna credinta, ne-am straduit sa ne facem datoria la toate tipurile de alegeri, iar conducerea centrala a partidului ne-a sfidat. Asta este in politica cateodata, dar asta doare. S-au trecut niste linii rosii la Cluj in relatia dintre conducerea centrala si PNL Cluj. Asta este vocea unanima a tuturor colegilor. Este cruda realitate pe care o traim", a declarat Emil Boc la Napoca Live, intrebat in legatura cu numirea unui prefect UDMR la Cluj.Boc a subliniat ca il intereseaza respectarea in integralitate a legii de catre noul prefect si mai ales repectarea tuturor simbolurilor nationale si ca legat de aceste aspecte nu are de gand sa tolereze nici cel mai mic derapaj.Tasnádi Istvan Szilárd a fost numit miercuri prefect al judetului Cluj, postul revenind UDMR, conform negocierilor din coalitie.