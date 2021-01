Razboiul continua intre Emil Boc si Vlad Voiculescu. Primarul din Cluj: "O sfidare a administratiilor locale. Ministerul Sanatatii nu ne poate trata ca pe o Cenusareasa"

"Acea OUG redactata de Ministerul Sanatatii spune ca toata dotarea centrelor de vaccinare, toata plata care vizeaza personalul care operationalizeaza centrele de vaccinare cade in sarcina administratiei publice locale. Or acest lucru din nou reprezinta o sfidare a administratiilor locale, administratii carora li se atribuie de catre Guvern, prin Ministerul Sanatatii, sarcini, fara sa se aloce resurse financiare", a declarat luni, Emil Boc la RFI Primarul Clujului explica ca administratiile au nevoie de milioane de euro pentru a acoperi costurile, fiind vorba de, in cazul fiecarei primarii mari de municipiu, acestea fiind costurile legate de plata personalului. Aici se adauga costurile legate de achizitionarea frigiderelor, a paturilor, a kit-urilor de vaccinare si a altor materiale."Discutia mea nu vizeaza persoana lui Vlad Voiculescu , este raportul institutional cu Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii trebuie sa stie ca nu poate trata administratiile locale ca pe o Cenusareasa. Noi suntem la incasat si domniile lor, la dispus. (...)E o chestie de respect institutional. Cine priveste aceasta disputa in termeni de razboi in coalitie, de conflict personal, exclus, aici nu este vorba nici de un razboi, nici de un conflict, e vorba de respect institutional. Fiecare sa-si faca datoria conform legii", a explicat Boc.Asociatia Municipiilor, condusa de liberalul Emil Boc, a solicitat Ministerului Sanatatii, condus de Vlad Voiculescu ( USR -PLUS), asigurarea resursei financiare pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare