Emil Boc despre scandalul din PNL: "PNL are nevoie si de Rares Bogdan si de Ludovic Orban. Discutiile trebuie purtate in interiorul partidului"

"Nu am nicio functie in PNL si nu imi doresc nicio functie. Partidul e unul viu, dinamic. Ce au zis colegii mei sunt probleme din interior, exprimate in exterior. Cred ca dupa un punct acest lucru e nefiresc si discutiile trebuie purtate in interiorul partidului. Cred ca PNL are nevoie si de Rares Bogdan si de Ludovic Orban si de Robert Sighiartau pentru ca suntem o echipa. Cred ca la Congres se va stabili locul fiecaruia. Problemele noastre interne au fost dezbatute, dar continuarea acestui subiect consider ca este neeficient si neproductiv. Avem alte prioritati acum si anume trebuie sa asiguram succesul actului guvernare. Schimbarea conducerii se discuta la Congres", a declarat Emil Boc.Declaratia lui Emil Boc vine dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a criticat pe liderul liberalilor, Ludovic Orban , spunand despre acesta ca a condus partidul de unul singur, fara ca el si alti lideri din teritoriu sa aiba "niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii". Europarlamentarul spune ca regreta ca, dupa pierderea alegerilor parlamentare, nu i-a cerut demisia lui Orban de la sefia partidului.Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, 19 ianuarie, ca nu va demisiona de la conducerea partidului si a subliniat ca "nu va polemiza in public cu colegii de partid "."Nu am obiceiul sa polemizez cu colegii mei de partid in public. In calitate de presedinte al Partidului National Liberal obligatia mea este sa asigur coeziunea partidului, obligatia mea este sa particip la asigurarea unitatii si eficientei in guvernarea de coalitie. Cred ca cetatenii romani asteapta de la noi solutii pentru rezolvarea problemelor.Orice am de discutat discut in interiorul partidului liberal.Presedintele partidului liberal este ales de congres , PNL a avut un congres in iunie 2017 si va avea inca unul in acest an. Pana atunci eu sunt presedinte. Daca ma voi hotara sa candidez pentru un nou mandat voi anunta public acest lucru.Cred ca orice problema trebuie discutata in forurile statuare ale PNL si acolo discut cu colegii mei, nu in spatiul public", a declarat Ludovic Orban dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID.CITESTE SI: