Emil Boc, despre USR PLUS: "După ce s-au înfiinţat ca partid anti-PSD, să votezi cot la cot cu PSD moţiunea e autodesfiinţare"

Într-o intervenție telefonică la Digi24, edilul municipiului Cluj-Napoca și unul dintre liderii importanți ai PNL , a făcut apel la calm şi responsabilitate din partea Coaliţiei de guvernare."După ce s-au înfiinţat ca partid anti-PSD, să votezi cot la cot cu PSD moţiunea e autodesfiinţare. Să verifice îndeplinirea condiţiilor legale pentru adoptare, să modifice, să actualizeze.şi după aceea să îl promoveze pentru România. Nu pentru PNL, nu pentru USR, nu pentru UDMR , ci pentru modernizarea ţării. Ne plângem că românii pleacă din ţară. Păi, când nu avem nici această infrastrutură minimală, cum să le cerem să stea acasă? Este o chestiune de bun-simţ să modernizăm acest spaţiu rural, atât de drag nouă în declaraţii politice, dar trebuie să ne fie drag şi în fapte", a declarat Emil Boc.El le-a cerut reprezentanților Coaliţiei să fie respinsabili. "Am condus coaliţii la fel de grele sau mai grele şi e nevoie să respirăm puţin, şi după aceea să luam decizia corectă.Fac apel la USR să pună românii pe primul loc şi nu congresul intern USR, sau alte cancanuri ca prioritate. România are nevoie de decizii rapide, să nu pierdem bani, iar dacă ne vom certa... Când doi se bat al treilea câştigă. Şi ăla e PSD. Aşteaptă să vadă că această Coaliţie, ultima speranţă, eşuează", a declarat Boc la Digi24.Potrivit primarului din Cluj-Napoca, "proiectul acesta chiar nu are o conotaţie politică directă. Proiectul se adresează românilor, primarilor de toate culorile politice. Pesediştii sunt cei mai avantajaţi, că au cei mai mulţi primari. Proiectul se adresează comunităţilor din mediul rural fără fonduri europene. Ajută toţi românii să aibă drumuri asfaltate, şcoli fără toalete în curte, să avem sisteme de canalizare. Ne dorim o Românie în care să trăieşti cu plăcere".Emil Boc este convins că se vor găsi soluții pentru a se ieși din criză. "Acest proiect trebuie să meargă mai departe şi să fie aprobat. Premierul şi-a făcut datoria. În discuţiile cu liderii trebuie găsită şi soluţia politică şi tehnică de adoptare. Prin calm şi responsabilitate. Nu se poate lucra în regim de ultimatum! Nu putem face politica viitorului cu politica trecutului", a mai transmis Emil Boc la Digi24.