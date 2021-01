Emil Boc il ataca pe Vlad Voiculescu pe tema finantarii centrelor de vaccinare: "Ar insemna sa luam bani de la crese, de la bursele pentru elevi, de la sanatate, de la spitale"

Boc sustine ca bugetul 2021 inca nu a fost adoptat, iar primariile isi adopta oricum bugetul la 45 de zile dupa aceea. "Ar insemna sa luam bani de la crese, de la bursele pentru elevi, de la sanatate, de la spitale, de la iluminatul public pentru a aloca resursele aferente procesului de vaccinare si in aceste conditii, am cerut politicos, dar ferm in acelasi timp, ca in aceasta ordonanta de urgenta pe care Ministerul Sanatatii o pregateste sa nu ignore problema finantarii", a explicat Emil Boc la Digi24 "Este un principiu larg, european recunoscut, ca nicio sarcina nu poate fi atribuita in plus administratiilor locale fara sa-i acorzi sustinerea financiara aferenta. Se pare ca la Ministerul Sanatatii acest lucru nu s-a inteles suficient, noi de acest lucru am fost nemultumiti si am sesizat Ministerul Sanatatii pentru acest aspect. Toti primarii sunt extrem de dedicati sa se implice si sa sustina procesul de vaccinare, pe care il consideram de interes national. Ne dorim sa fie o reusita", a mai declarat primarul de la Cluj-Napoca.El a spus ca 70 la suta din personalul aflat in subordinea Primariei sale doreste sa se vaccineze, iar la Cluj trebuie organizate 13 centre de vaccinare. Emil Boc sustine ca un coleg primar de la Braila a facut un calcul si ar fi nevoie de o jumatate de milion de euro pe luna pentru a asigura functionarea centrelor de vaccinare si plata personalului. Pentru sase luni, ar fi nevoie de circa trei milioane de euro.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, s-a declarat, sambata, "mirat" de faptul ca Asociatia Municipiilor din Romania a ales sa reactioneze si sa reclame public lipsa de finantare pentru centrele de vaccinare anti-COVID. Intr-o interventie telefonica la Digi 24, ministrul a spus ca presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, Emil Boc, are atat numarul sau de telefon cat si numarul de telefon al prim-ministrului