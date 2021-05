Ce se ascunde in spatele declaratiilor lui Emil Boc privind Congresul PNL. Anuntul asteptat de la Florin Citu

Ce se ascunde in spatele declaratiilor lui Emil Boc

Boc: Premierul Orban si-a facut datoria la momentul la care a fost premier

Decizia anuntata miercuri seara de primarul Clujului nu este una deloc surprinzatoare.a scris zilele trecute despre faptul ca grupul PNL de la Cluj nu si-l mai doreste pe Ludovic Orban in fruntea partidului si dupa Congresul din septembrie, astfel ca incearca sa gaseasca in aceasta perioada un contracandidat puternic pentru actualul lider al formatiunii politice.Surse politice au dezvaluit pentru Ziare.com ca in acest moment Florin Citu nu a luat o decizie cu privire la o candidatura pentru functia de presedinte al partidului, acesta preferand mai degraba pozitia a doua sau chiar a treia din echipa de conducere.Premierul este constient de faptul ca, in cazul in care va pierde lupta cu Ludovic Orban, va putea pierde chiar totul, motiv pentru care nu se grabeste sa isi anunte oficial inscrierea in lupta pentru Congres, in ciuda insistentelor disidentilor din partid.De altfel, potrivit surselor, Florin Citu isi doreste sa amane Congresul PNL deoarece momentan nu e avantajat, nu are timp si bani sa negocieze sustinere cu organizatiile din teritoriu."Florin Citu si-ar dori mai degraba ca acest Congres sa aiba loc pe la sfarsitul anului, sau chiar anul viitor, atunci cand va avea un succes concret pe vaccinare si va obtine si banii pentru primari prin PNRR. Este constient ca acum nu are sanse prea mari sa il invinga pe Ludovic Orban, d-aia si amana un raspuns. Problema lui este ca e cumva impins de la Cluj, de cei care nu-l mai vad pe Ludovic Orban in viitor presedintele PNL", au precizat surse politice pentruPremierul Florin Citu si Emil Boc au avut mai multe intalniri in ultimele zile, edilul Clujului incearcand sa il convinga pe seful Executivului sa se implice in lupta pentru sefia PNL. Grupul anti-Orban din PNL incearca in aceste zile, fara succes, sa il convinga si pe presedintele CJ Bihor, Ilie Bolojan , sa candideze la functia de presedinte al PNL. O alta varianta luata in calcul este si secretarul General al PNL, Robert Sighiartau, insa nici acesta nu pare prea dispus sa se lupte cu Ludovic Orban, au mai precizat surse politice.Intrebat miercuri seara, la Digi 24, daca premierul Florin Citu ar trebui sa candideze la sefia PNL, Emil Boc a spus ca o astfel de candidatura ar fi binevenita. "Din punctul meu de vedere, cred ca da, dar decizia ii apartine domnului prim-ministru. O competitie este binevenita in PNL, este un partid viu, un partid dinamic, are nevoie de a avea o confruntare ideologica, repet, care sa uneasca, nu sa dezbine, pe proiecte, pe propuneri, cei mai buni din PNL, astfel incat sa formam o echipa puternica pentru urmatoarele competitii politice.Premierul Orban si-a facut datoria la momentul la care a fost premier. A dus tara printr-un moment greu, de criza sanitara, si a terminat in picioare aceasta batalie. (...) Florin Citu a preluat din mers stafeta si confirma in fiecare zi. Cred ca acesta e marele avantaj al PNL, ca are ocazia sa aiba oameni care preiau stafeta si duc stafeta mai departe. Asta este viata politica: sa ai in echipa intotdeauna oameni capabili sa duca si partidul, si Romania la nivelul urmator. Din punctul meu de vedere, Florin Citu este viitorul Romaniei si al Partidului Liberal", a declarat Emil Boc