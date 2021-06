Analist politic: Sunt sanse mari ca Emil Boc sa fie ales presedinte in 2024. Se pregateste pentru asta

"( PSD ) nu are un candidat (la prezidentiale - n.n.), de aia unii trag cu ochiul spre Geoana ( Mircea Geoana ), dar e complicat. Desi ii dau dreptate lui Ciolacu, ca sunt sanse mari sa avem un presedinte de stanga in 2024, si eu cred asta, dar nu va fi (Geoana), va fi Emil Boc. Emil Boc e cel mai de stanga, dar stanga autentica. PSD nu e de stanga, stim bine ca nu e. Ca personalitate politica, Emil Boc e structural un om de stanga. Cunoaste bine si a vazut toate deciziile, cat a fost prim-ministru", a declarat Sebastian Lazaroiu.Intrebat daca Boc ar putea candida la prezidentiale, in conditiile in care in 2010, cand era premier , a taiat salariile bugetarilor, fostul consultant politic a raspuns: "a trecut mult timp de atunci, unii oameni au uitat, altii au inteles ce s-a intamplat atunci, mai tarziu"."Cred ca da, Emil Boc se pregateste pentru asta. Nu l-am vazut niciodata atat de des aparand la televizor, la Antena 3, care l-a desfiintat cat a fost prim-ministru si la multe posturi,.., Are aparitii foarte dese, probabil era o varianta pentru sefia PNL , stiu ca a si fost curtat de tabara care acum il sustine pe Citu. Si Boc ar fi castigat in fata lui Orban, nu la un scor mare, dar el si-ar fi expus sansele de a deveni presedinte in 2024, ar fi fost cam devreme sa pui in functia de presedinte PNL inca din septembrie. Asta a fost calculul.Pe de alta parte, nu rezolva problema nr 1, esentiala, sa nu mai existe despartirea intre functia de premier si functia de sef de partid . Boc ar fi ramas primar la Cluj, ar fi fost presedintele partidului si tot Citu era premier. Ar fi fost un alt fel de chimie intre ei, decat intre Citu si Orban. Deci eu mai degraba il vad pe Boc, dar repet, ii rog pe oameni sa reflecteze la asta: Boc e de stanga, nu e de dreapta. Paradoxal, si daca te uiti si la biografia lui - el a crescut intr-o familie saraca, a realizat totul pe cont propriu. Faptul ca face ce trebuie in anumite momente si ia niste masuri nepopulare, asta nu tine de stanga sau dreapta", a explicat scriitorul Sebastian Lazaroiu.Emil Boc, a lansat sambata un nou val de critici la adresa liderului PNL Ludovic Orban , pe care il acuza ca a pierdut ultimele randuri de alegeri. De asemenea, edilul si-a reafirmat sustinerea de la urmatorul Congres al PNL pentru premierul Florin Citu , despre care spune ca are capacitatea de a duce "partidul la nivelul urmator".Emil Boc spune despre Orban ca a ramas "fara benzina" si ca ultimele randuri de alegeri au fost castigate de presedintele Klaus Iohannis , nu de liderul PNL."Domnul Orban nu mai poate reprezenta viitorul pentru PNL pentru ca a pierdut ultimele alegeri. Sa fim bine intelesi, ultimele alegeri pentru PNL le-a castigat presedintele Iohannis, nu domnul Ludovic Orban . Daca nu era presedintele Ioahnnis PNL-ul nu era la guvernare. Ca sa fim corecti cu istoria!Rolul domnului Orban a fost important in momentele cand am castigat europarlamentarele, apoi cu presedintele prezidentialele. Dar benzina domniei sale se aproapie de sfarsit cand vorbim de capacitatea de a duce mai departe un partid la nivelul urmator.Atunci trebuie sa te uiti la un lider care are capacitatea din mers, din partid, sa duca partidul la nivelul urmator. Din punctul acesta de vedere am vazut in actualul premier un om care se dedica si isi doreste sa schimbe in bine, isi asuma schimbarile importante, partea asta de vaccinare, de pandemie s-a implicat total", a declarat primarul din Cluj intr-o emisiune la Ziua Live.