Funar vrea sa candideze pentru Primaria Cluj-Napoca

Printre cei care ravnesc la fotoliul de la Primaria Cluj-Napoca lasat liber de Emil Boc se numara si fostul primar al municipiului, Gheorghe Funar.

Presedintele PRM Cluj-Napoca, Mihai Muresan, a declarat marti seara, la sfarsitul unei sedinte a Biroului Executiv Municipal al PRM Cluj-Napoca, ca, in afarap de Funar, mai exista trei persoane care si-au manifestat intentia de a candida din partea partidului pentru fotoliul de edil-sef al municipiului de pe Somes.

"Biroul Executiv Municipal al PRM Cluj-Napoca a luat decizia de a permite celor patru persoane care si-au manifestat intentia de a candida sa iti elaboreze un plan de campanie, o platforma electorala, iar vineri acestea vor fi analizate si se va stabili candidatul. Unul dintre cei patru candidati este domnul Gheorghe Funar", a declarat Muresan, care nu a precizat cine sunt ceilalti trei candidati.

Fiecare candidat va trebui sa prezinte vineri o platforma electorala, care sa include si elemente pe care acesta vrea sa le prezinte in campania electorala.

Gheorghe Funar a fost primarul municipiului Cluj-Napoca timp de trei mandate, intre 1992 si 2004, cand nu a intrat nici in turul II al alegerilor, castigate atunci de Emil Boc, in defavoarea candidatului PSD, Ioan Rus.

Alegerile pentru functia de primar al municipiului Cluj-Napoca vor avea loc in data de 15 februarie, iar candidaturile pot fi depuse pana cel tarziu in data de 26 ianuarie. Campania electorala se va incheia in data de 14 februarie la ora 7.00 dimineata.