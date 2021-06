Lider liberal: In 2014, Emil Boc excludea pana si gandul unei aliante PDL-PNL. Orban i-a asigurat PNL-ului victoria impotriva PSD

"Sa vii tu, astazi, sa ne explici ce merite are Klaus Iohannis , cel pe care l-ai refuzat in 2014 si sa il blamezi pe Ludovic Orban , presedintele care i-a asigurat PNL-ului, in 2020, pentru prima data de la Revolutie, victoria impotriva PSD , este mai mult decat revoltator", a transmis Barbu."In 2014 am fost acolo! Am vazut indarjirea cu care Emil Boc o sustinea pe Elena Udrea in alegerile pentru functia de presedinte al Romaniei, in locul candidatului Aliantei Crestin Liberale, Klaus Iohannis . Eram negri de suparare, vazand alegerea presedintelui PDL. Tot atunci, Emil Boc excludea pana si gandul unei aliante PDL-PNL. Astazi, este un membru marcant al PNL. Da, este un bun primar, un foarte bun gospodar. O arata realizarile de la Cluj. Dar, sa vii tu, astazi, sa ne explici ce merite are Klaus Iohannis, cel pe care l-ai refuzat in 2014 si sa il blamezi pe Ludovic Orban , presedintele care i-a asigurat PNL-ului, in 2020, pentru prima data de la Revolutie, victoria impotriva PSD, este mai mult decat revoltator", a transmis sambata, Costel Barbu.Acesta il acuza pe Emil Boc ca este schimbator "Ce incredere pot avea liberalii intr-un om atat de schimbator, care, ca lider de partid ne-a pus in multe situatii jenante si ne-a adus in pragul extinctiei politice? PDL a pierdut, pe mana lui Emil Boc, inregistrand o scadere ingrijoratoare in optiunile electoratului, de la 40% la 14%, fiind nevoit sa fuzioneze cu PNL pentru a forma o opozitie serioasa in fata avansului social-democratilor. In ziua in care s-a decis oficial fuziunea, la congresul care hotara soarta noastra, marele absent a fost insusi Emil Boc", a mai afirmat Barbu.Potrivit acestuia, Ludovic Orban "a adus PNL-ului sansa de a salva Romania de jugul social-democrat"."Atacurile, din interiorul partidului, la adresa lui, trebuie sa inceteze! Nu ne fac onoare. Liberalismul inseamna decenta, noblete, eleganta", a mai afirmat presedintele PNL Teleorman.In 19 ianuarie, Costel Barbu, fost secretar general adjunct al Guvernului Orban, a anuntat ca filiala PNL Teleorman va ramane alaturi de Ludovic Orban, cel are a dus partidul la guvernare.Primarul din Cluj-Napoca Emil Boc il sustine in cursa interna dn PNL pe Florin Citu