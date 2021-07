Legea zonelor metropolitane intra ca reforma in PNRR. Emil Boc anunta o lege care sa faciliteze unificarea unei comune cu municipiul resedinta

Codul finantelor publice locale, in dezbatere

Emil Boc a anuntat un proiect de lege care sa faciliteze unificarea unei comune cu municipiul resedinta

Precizarile au fost facute in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania AMR ), dupa ce presedintele AMR, Emil Boc , a pledat pentru un proiect de lege prin care sa se acorde facilitati administrative in cazul unificarii voluntare a unei unitati administrativ teritoriale cu municipiul resedinta de judet."Sunt doua chestiuni care sunt prevazute ca reforme in PNRR, Legea zonelor metropolitane, care sa asigure un statut si un cadru coerent pentru dezvoltarea integrata a tuturor localitatilor din aceste zone metropolitane, care sa duca si la imbogatirea zonelor periurbane, lucru cerut expres de Comisia Europeana, si doi: posibilitatea formarii unor consortii administrative intre mai mult unitati administrativ-teritoriale, la fel, o chestiune bine privita de Comisia Europeana, in care anumite tipuri de activitati de servicii publice din anumite UAT-uri sa poata fi exercitate si pentru alte UAT-uri. Adica cel mai important pentru noi este ca cetateanul sa fie servit, serviciile publice sa putem sa le asiguram si atunci putem sa avem eficienta", a spus ministrul.De asemenea, Cseke Attila a precizat ca se vor relua dezbaterile pe marginea Codului finantelor publice locale, astfel incat sa se asigure predictibilitate in domeniu. Declaratiile au fost facute in contextul in care Emil Boc a cerut adoptarea Codului finantelor publice locale, pentru a se asigura "predictibilitate si previzibilitate", in conditiile in care in prezent, cotele din impozitul pe venit se modifica anual."Pot sa va spun ca proiectul Codului finantelor publice locale, care a fost mult timp blocat, va fi reluat, impreuna cu dumneavoastra cu specialistii dumneavoastra, pentru ca avem tot interesul sa avem predictibilitate pe acest domeniu", a precizat ministrul.Ministrul Dezvoltarii a subliniat importanta continuarii procesului de descentralizare, apreciind ca aceasta reprezinta "solutia viabila pentru servicii publice" de calitate."Avem in dezbatere publica legea sectoriala de descentralizare pe tineret si sport si vom merge mai departe si pentru celelalte ministere, pentru ca descentralizarea este solutia viabila pentru servicii publice de calitate si servicii publice rapide - decizie rapida. Eu cred, de altfel, ca in pandemie ne-a ajutat foarte mult descentralizarea spitalelor si faptul ca decizia a putut fi la nivel local si autoritatile locale, inclusiv municipiile - si aici aduc multumiri dumneavoastra, celor care v-ati implicat - au putut sa decida la nivel local rapid, eficient si au putut sa dea un ajutor atunci si unde era nevoie", a spus el.Primarii de municipii i-au cerut premierului Florin Citu sustinerea unui proiect de lege la nivelul Guvernului care sa faciliteze unificarea voluntara a unei unitati administrativ teritoriale cu municipiul resedinta de judet. Premierul a precizat ca nu respinge ideea, mai ales daca demersul contribuie la atragerea fondurilor europene."Avem un referendum la Buzau in 26 septembrie si de aici am luat initiativa de a propune un proiect de lege. Pentru perioada pana in 2024, daca se realizeaza (n.red. unificarea administrativa), primarul localitatii devine pana in 2024 viceprimar al municipiului, cele doua consilii functioneaza pana in 2024. Pentru momentul dupa 2024 sunt alte mecanisme pe care le propunem. Avem o prima sustinere din partea Guvernului. Proiectul de lege, de unificare se face prin intermediul Guvernului, prin ministerul Dezvoltarii supus aprobarii Parlamentului, dupa referendumul local", a declarat presedintele AMR, Emil Boc."In esenta, acest proiect de rezolutie propune ca in cazul unificarii voluntare a unei unitati administrativ teritoriale cu municipiul resedinta de judet, in vederea realizarii zonei metropolitane, sa se acorde anumite facilitati administrative, prin Codul Administrativ, astfel incat acest proces sa fie incurajat si nu descurajat", a mai spus Emil Boc. Premierul Florin Citu a declarat ca sustine acest demers si ca "tot ce este voluntar si ajuta" este binevenit."Mi se pare o solutie mult mai rapida (n.red. decat reforma administrativa). De fiecare data cand solutiile vin de la cetateni si sunt voluntare sunt mai bune", a declarat prim-ministrul.De asemenea, premierul le-a transmis primarilor ca este de acord cu descentralizarea ceruta de acestia, insa vrea sa vada solutii din partea acelor primarii unde veniturile sunt mai mici decat cheltuielile cu salariile."Sunt de acord sa descentralizam. As vrea o legislatie mai simpla si un transfer al banilor mai transparent. Am revenit cu mesajul meu clar pentru o reforma si in cadrul administratiilor locale. Sa gasim o solutie pentru acele UAT-uri unde veniturile totale sunt mai mici decat cheltuielile", a mai declarat Florin Citu.Pe 27 septembrie, la Buzau va avea loc un refendumul local pentru unificarea municipiului cu comuna Tintesti. Pentru ca referendumul sa treaca este nevoie ca la urne sa se prezinte minimum 30% din totalul votantilor, iar 50%+1 sa voteze "pentru". In caz ca votul este pozitiv, in ambele localitati, rezultatul merge in Parlament, unde se emite o lege, iar unirea devine efectiva.