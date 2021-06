Emil Boc la un post de radio: A inceput cu "Hristos s-a inaltat", apoi a injurat in direct VIDEO

Discutia cu realizatorul emisiunii, despre problemele administrative ale Clujului, incepe cu un dialog despre Inaltare si mersul la biserica. In momentul in care discutia ajunge la dezvoltatorii imobiliari care incalca legea si transforma garajele in apartamente, edilul Clujului, Boc se infurie si injura, uitand ca se afla in direct, la radio.Reactia este provocata de nemultumirea fata de actiunile constructorului si pasivitatea cetatenilor ramasi fara locuri de parcare.