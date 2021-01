Primarii de municipii cer bani Ministerului Sanatatii pentru organizarea centrelor de vaccinare si plata personalului

De asemenea, primarii cer fonduri pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare, considerand ca ministerul trebuie sa isi asume si responsabilitati, nu doar sa transfere atributii catre administratia locala."Avand in vedere prevederile proiectului Ordonantei de urgenta initiat de catre Ministerul Sanatatii cu privire la unele masuri pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare, precum si pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare, Asociatia Municipiilor din Romania:1. Constata ignorarea de catre Ministerul Sanatatii a principiului potrivit caruia nici o alocare de atributii in sarcina administratiei publice locale sa nu fie realizata fara o alocare financiara corespunzatoare!2. Solicita Ministerului Sanatatii asigurarea resursei financiare aferente pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare precum si pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare, indiferent de locatie", se arata intr-un comunicat al asociatiei.Primarii de municipii explica faptul ca, potrivit art. 6 din proiectul OUG, pentru functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID 19, din bugetul autoritatilor administratiei publice locale se asigura fondurile necesare asigurarii finantarii urmatoarelor categorii de cheltuieli: pentru organizarea, dotarea si operationalizarea centrelor de vaccinare; pentru plata personalului medico-sanitar si auxiliar care isi desfasoara activitatea in cadrul centrelor de vaccinare impotriva COVID 19 organizate cu aceasta destinatie in alte locatii in afara unitatilor sanitare."Asociatia Municipiilor din Romania a sustinut si sustine principiul european al subsidiaritatii, potrivit caruia decizia trebuie sa fie luata de catre autoritatea administratiei care se afla cel mai aproape de cetatean, cu descentralizarea si alocarea resurselor financiare aferente", precizeaza reprezentantii asociatiei.De asemenea, argumentul in favoarea solicitarii ca Ministerul Sanatatii sa asigure resursele financiare aferente centrelor de vaccinare este si acela ca bugetele administratiilor publice locale se vor adopta la 45 de zile de la adoptarea legii bugetului de stat pentru anul 2021 (el mai probabil martie, aprilie, 2021). Ei mai afirma cp cheltuielile aferente procesului de vaccinare transferate fara resursa financiara in sarcina administratiilor publice locale vor impiedica administratiile locale sa asigure finantarea corespunzatoare a altor obligatii si servicii legale oferite cetatenilor."Asociatia Municipiilor din Romania reafirma implicarea pragmatica a primarilor in sustinerea si operationalizarea procesului de vaccinare pe care il considera de interes national, de protejare a sanatatii publice si extrem de important in procesul de revenire la starea de normalitate pe care am avut-o inainte de pandemie. Dar, in egala masura, solicita Ministerului Sanatatii asumare de responsabilitati, nu doar transfer de atributii catre administratia locala, fara asigurarea resursei financiare aferente", conchide AMR