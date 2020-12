Disensiuni majore in PNL. Primarii, in frunte cu Emil Boc, atac la Guvernul Citu: "Si-a insusit rapid practicile nesanatoase ale guvernelor anterioare"

Apel la dialog

Proiectul de OUG

Presedintele Asociatiatiei Municipiilor din Romania ( AMR ) este Emil Boc. Fucntia de presedinte executiv al asociatiei este ocupata de Constantin Toma, primarul PSD al municipiului Buzau.Edilii pun la indoiala capacitatea Guvernului de a realiza reforma statului, asa cum si-a asumat prin programul de guvernare."Avand in vedere Ordonanta de Urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care va fi supusa aprobarii in urmatoarea sedinta de Guvern, Asociatia Municipiilor din Romania face urmatoarele precizari:-Prin Codul administrativ este statuata obligatia autoritatilor publice centrale de a consulta structurile asociative ale administratiei publice locale asupra oricarui proiect de act normativ care priveste in mod direct administratia publica locala.In situatiile urgente, termenul de consultare este de 10 zile lucratoare.-Constatam cu dezamagire caale guvernelor anterioare au fost insusite rapid de Guvernul Citu. Proiectul de OUG propus spre adoptare, fara consultarea AMR si a celorlalte structuri asociative, transforma astfel un instrument de dialog intre doi parteneri egali (administratia centrala-administratia locala) intr-un act formal, menit sa mimeze respectarea legii, dar incalcand in fapt si litera si spiritul ei.- Adoptarea unei ordonante de urgenta care modifica peste 20 de acte normative, cu impact in diverse domenii precum: bugete locale, fiscalitate, asistenta sociala, educatie, salarizare, sanatate, munca, etc, fara respectarea minima a regulilor in domeniul transparentei si dialogului cu structurile asociative, este de natura sa traga un semnal de alarma cu privire la capacitatea Guvernului de a realiza reforma statului, asa cum si-a asumat prin programul de guvernare", transmite Asociatia Municipiilor din Romania, printr-un comunicat de presa. Primarii ameninta ca vor sanctiona public si juridic derapajele Executivului."Transmitem primului-ministru si ministrilor cabinetului Citu un mesaj ferm: Dialogul institutional nu este o optiune a unui ministru sau a unui functionar din minister , ci o obligatie legala a Guvernului Romaniei, statuata atat in Codul administrativ, cat si in Carta europeana a autonomiei locale, iar Asociatia Municipiilor din Romania nu va lasa nesanctionate, public si juridic, derapajele de la aceasta obligatie", se mai arata in acelasi comunicat.Ministerul Finantelor a publicat luni, 28 decembrie, un proiect de Ordonanta de Urgenta care urmeaza sa fie adoptata de Guvern, care prevede mai multe masuri fiscal-bugetare, printre care plafonarea veniturilor bugetarilor, mentinerea punctului de amenda la valoarea de 145 de lei si amanarea pana in 2022 a pensiilor speciale ale primarilor.Primarul din Cluj, Emil Boc, este presedintele Asociatiei Municipiilor, dar si unul dintre primarii nemultumiti din PNL in legatura cu formarea Cabinetului Citu. In sedinta in care liberalii au validat lista de ministri , Emil Boc s-a abtinut la vot, dupa ce a criticat negocierile purtate de Ludovic Orban Citeste si: