Replica Ministerului Sanatatii pentru Emil Boc, dupa ce primarul din Cluj-Napoca a cerut schimbarea modului de calculare a ratei de incidenta

"Suntem corecti, testam, facem vaccinuri, respectam masuri impuse, dar la capitolul testari ajungem sa punem economia pe butuci. Am cerut un singur lucru: sa se coreleze nivelul de testare cu rata de infectare. Daca testezi mai mult, sa se pondereze ca ai facut mai multe teste si de aceea rata e mai mare! Ni s-au facut promisiuni, dar suntem cu ele in brate. Eu cred ca sunt experti care sunt rupti de realitate, sunt cu ochii in calculator si nu se uita cu un ochi in realitate. Realitatea din ecran e diferita de cea din viata reala. Sa nu omoare economia, pana nu e prea tarziu!", a precizat Emil Boc, conform Digi 24 Opinia edilului din Cluj-Napoca este sustinuta si de primarii din Timisoara si Alba Iulia.Conform sursei citate, Andreea Moldovan, secretar de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, a contrazis, pe de alta parte, semnalele trase de primari."Faptul ca in cele trei judete se testeaza mai mult este, de fapt, un exemplu de grija suplimentara fata de populatia din judetele respective, pentru ca este dorinta de a vedea pe ce date stai, si nu de a ascunde printr-o netestare corespunzatoare ceea ce se intampla de fapt in realitate.Deci, as spune ca este un lucru bun ca testeaza si ca stiu mai corect ce se intampla in judetele respective, iar pe de alta parte, faptul ca sunt nevoiti sa inchida clase sau scoli sau activitatea HoReCa este, de asemenea, din punctul meu de vedere, un motiv de grija pentru populatie, pentru ca prin astfel de masuri, pe care le vedem aplicate la nivel mai mic sau mai mare in toata lumea, de fapt vedem ca se poate obtine o scadere si o domolire, practic, a procesului epidemic", a explicat secretarul de stat."Statistic, nu e corect sa facem asa ceva (sa fie luate in calcul si numarul de teste efectuate), pentru ca de fapt ne intereseaza procentul de teste pozitive. Acolo e important si numarul total, dar numarul il stim cu totii si daca sunt 200 de teste pozitive sau 300, nu avem siguranta ca in populatie sunt doar atatea. Nu ar fi corect sa modificam rata de incidenta care sa se aplice acestor judete.Din contra, ceea ce trebuie sa facem - si iarasi este un proiect la care lucram si sper sa se definitiveze si el cat mai repede - ar fi sa se creasca accesul populatiei pentru testare, pentru ca e important sa testam, e important sa raportam ce avem pozitiv, pentru ca atunci putem trage niste concluzii corecte", a aratat Andreea Moldovan.Ea spune ca exista capacitate de testare si in prezent, nu trebuie neaparat crescuta. "Avem acele laboratoare care fac PCR si care sunt in continuare disponibile, avem si testele de antigen rapid, care iarasi sunt disponibile si ne-ar ajuta sa avem niste rezultate rapide.Nu e atat problema de capacitate de testare, dar e extrem de important ca populatia sa fie informata si sa inteleaga ca este important sa se testeze la cele mai mici simptome de boala si de asemenea este extrem de important ca aceste rezultate pozitive sa fie raportate, pentru ca atunci si oamenii care sunt in cauza vor putea sa aiba parte de o supraveghere medicala mai buna - nu neaparat internare, stiu ca e ceva care sperie pe toata lumea, dar macar, ca pozitiv, sa poata fi urmarit mai bine", a argumentat Andreea Moldovan, pentru Digi 24.