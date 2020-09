VIDEO Cum functioneaza parcarile din Cluj-Napoca cu ajutorul senzorilor

Instalarea senzorilor din proiectul "City Parking" a inceput in zona I a municipiului, sistemele fiind deja instalate in zona ANAF, pe Aleea Invatatorului, respectiv in Piata Stefan cel Mare. Lucrarile continua saptamana aceasta cu strazile V. Babes, Samuel Micu, Clinicilor, Baba Novac si Universitatii.Prin City Parking, conducatorii auto vor fi ghidati catre cel mai apropiat loc liber de parcare din zona I. In total, peste 1.200 de senzori vor fi instalati si conectati la aplicatia server de gestionare prin 9 statii de interconectare echipamente.Odata cu implementarea acestui proiect unic in Romania, Primaria Cluj-Napoca face un nou pas in domeniul utilizarii tehnologiei pentru cresterea calitatea vietii cetatenilor in municipiu. De asemenea, se urmareste consolidarea pozitiei Clujului de Hub european de digitalizare si inovare.Prin proiectul "City Parking", clujenii vor putea vedea in timp real, direct pe telefonul mobil, care sunt locurile de parcare libere din zona centrala (I). Acestea sunt identificate prin intermediul unui sistem integrat de gateway-uri, senzori si aplicatii.Pentru cetatean, va fi suficient sa instaleze aplicatia City Parking si astfel sa aiba la indemana o harta "real-time" utila pentru parcare in unele dintre cele mai circulate zone din oras.Lista strazilor incluse in proiect: Arges, Fortaretei, Piata Stefan cel Mare, Piata A. Iancu, Clinicilor, Invatatorului, V. Babes, Sindicatelor, Cotita, Tipografiei, Gaal Gabor, E. Zola, David Ferenc, S. Brassai, V. Alecsandri, Paul Chinezu, C. Daicoviciu, V. Fulicea, Universitatii, H. Oberth, St. O. Iosif, S. Micu, O. Petrovici, M. Kogalniceanu, I. Maniu, I. C. Bratianu, Eroilor, E. Isac, E. de Martonne, J. Bolyai si Baba Novac. Pana in data de 15 septembrie 2020 au fost instalati 61 senzori in Piata Stefan cel Mare si pe Aleea Invatatorului, iar in aceste zile se desfasoara lucrari (cu instalarea a peste 250 senzori) pe urmatoarele strazi: Victor Babes, Samuil Micu, Clinicilor, Baba Novac si Universitatii.