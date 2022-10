Ce avere deține fostul președinte Emil Constantinescu, "premiat" cu o sinecură având buget anual de 3 milioane de lei

Fostul președinte Emil Constantinescu beneficiază pe lângă beneficiile în calitate de fost șef de stat și de un salariu generos în calitate de președinte al Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului (ISACCL), instituție care a rezistat în ciuda inițiativelor USR pentru desființarea ei.

Emil Constantinescu a devenit o prezență din ce în ce mai discretă în spațiul public odată cu încheierea mandatului prezidențial în 2000. În 2017 însă, pe lângă beneficiile în calitate de fost președinte, acesta inițiază ISACCL, prin sprijinul politic din partea lui Călin Popescu Tăriceanu. Anterior, în 2016, președintele Klaus Iohannis a retrimis spre reexaminare legea privind înființarea institutului, însă un an mai târziu legea a trecut din nou fără probleme de votul Parlamentului unde exista o majoritate PSD-ALDE.

Potrivit legii, institutul este finanțat atât din venituri proprii cât și din subvenții acordate de către stat, fapt criticat de către Iohannis la vremea respectivă. Mai mult decât atât, suma prin care institutul se autofinanțează este aproape infimă față de cât primește. În 2021 de exemplu, bugetul ISACCL era de 4,9 milioane de lei, din această sumă doar 50.000 de lei fiind venituri proprii. În 2022, finanțarea pentru institut a fost redusă la 3 milioane de lei.

Ads

Ba mai mult, Guvernul Vioricăi Dăncila a modificat Legea de funcționare a institutului, prin OUG, în septembrie 2019, iar Emil Constantinescu a primit rangul de demnitar. Astfel, fostul președinte mai primește anual, din 2020, și un salariu de aproximativ 16.500 de lei pe lună. Tot de atunci, fostul președinte este obligat să-și publice anual declarația de avere.

Averea lui Constantinescu

În ciuda prevederilor legale, fostul președinte încă nu și-a depus declarația de avere pe 2022, iar cea de anul trecut nu se găsește pe site-ul ISACCL. Conform documentului din 2021 obținut de Ziare.com, fostul președinte deține un teren intravilan, o livadă și o fânețe, toate în comuna Brăduleț, județul Argeș. În aceeași comună Emil Constantinescu deține și o treime dintr-o casă bătrânească pe care o împarte cu ceilalți doi frați.

Totodată, fostul președinte nu deține vreun autovehicul, însă are obiecte de artă (pictură, sculptură, ceramică, icoane vechi, cărți rare, arme de panoplie, o colecție numismatică (monezi vechi) și o colecție de minerale rare și prețioase. Toate acestea nu au încă o evaluare estimată, iar din 2019, atunci când președintele ISACCL a depus prima declarație de avere, sunt „în curs de evaluare”. În conturile bancare, fostul președinte avea în 2021 aproximativ 7.400 de euro, iar veniturile sale erau suplimentate de salariul în calitate de președinte al Institutului Levantului, o pensie de 50.000 de lei, și o indemnizație de fost șef de stat de 200.000 de lei.

Ads

Sinecură greu de desființat

În trecut au existat mai multe inițiative lansate de către USR pentru a desființa Institutul Levantului, însă acestea au căzut la votul din Parlament.

„Institutul Levantului nu este nici institut de cercetare și nici un instrument de soft diplomacy ci este o simplă sinecură pentru fostul președinte Emil Constantinescu. Această realitate este dovedită și faptul că președintele acestui institut are rang de secretar de stat. Ce alt director de institut academic mai are rang de secretar de secretar de stat, cu toate privilegiile care decurg de aici? Rezultatele academice ale Institutului Levantului sunt, din punct de vedere al relevanței academice, ZERO, iar validarea produselor cercetării de către ”egali” este și ea ZERO”, afirma fostul senator USR Vlad Alexandrescu.

Alte beneficii de fost președinte

Pe lângă indemnizația în calitate de fost șef de stat și pensia specială, Emil Constantinescu beneficiază și de alta avantaje. Unul dintre ele este consilierul și secretarul de cabinet plătite de Administrația prezidențială în folosul lui Constantinescu.

Totodată, acesta mai deține locuință de protocol, mașină și pază oferită de SPP.