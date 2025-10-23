Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:22
Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO
Emil Gânj, bărbatul din Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş, acuzat că şi-a ucis concubina şi apoi i-a dat foc, în luna iulie a acestui an, a fost trimis luna aceasta în judecată pentru omor calificat cu premeditare, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj, condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, a mers, înarmat cu un topor, la locuinţa femeii şi a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, după care a lovit-o în cap de mai multe ori, provocându-i decesul. Ulterior, a stropit cadavrul cu benzină şi i-a dat foc, incendiind astfel şi locuinţa. Arestat preventiv în lipsă, bărbatul este dat în urmărire generală.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a informat, vineri, că la data de 16 octombrie un procuror din cadrul instituţiei a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului G.E., cercetat pentru omor calificat, (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu, şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Probele administrate au relevat că în 8 iulie 2025, în jurul orei 8:50, Emil Gânj, persoană condamnată anterior definitiv pentru omor, încălcând ordinul de protecţie ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuinţa victimei. Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.

Ulterior, bărbatul a stropit cadavrul victimei cu o substanţă inflamabilă şi i-a dat foc. Incendiul s-a propagat şi la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă şi la imobilul învecinat, a precizat sursa citată.

După mai mult de 3 luni de la crima care a îngrozit România, au apărut și imaginile video cu Emil Gânj în acțiune. Publicate de cei de la Recorder, acestea arată răutatea și furia unui om care nu are niciun respect pentru viața altei persoane.

Sursa video: Recorder

La mijlocul lunii iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş a înaintat Tribunalului Mureş propunere de arestare în lipsă în cazul lui enil Gânj, propunere acceptată de către magistraţi.

Presupusul criminal a fost căutat săptămâni în şir de forţe impresionante de poliţişti.

Până acum, au fost audiaţi mai mulţi apropiaţi ai acestuia şi au avut loc mai multe descinderi la rude sau prieteni ai săi.

Emil Gânj, în vârstă de 37 de ani, este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat, acum fiind suspectat că şi-a ucis partenera în vârstă de 23 de ani şi că a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

În vară, Poliţia a anunţat că a pregătit şi o recompensă de 5000 de euro pentru persoanele care dau informaţii ce ar putea duce la prinderea lui Emil Gânj, însă demersul nu a avut succesul scontat, în schimb, poliţiştii fiind puşi uneori pe piste false.

