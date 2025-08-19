Emil Gânj, fugarul acuzat că și-ar fi ucis iubita, ar fi fost văzut de un tânăr căutând mâncare. Zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi

Marti, 19 August 2025, ora 10:49
Polițiștii și jandarmii din Mureș au intervenit după ce un localnic a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj, căutat de peste o lună și jumătate pentru uciderea și incendierea fostei sale iubite.
Deși zona a fost verificată cu ajutorul câinilor de urmă și elicopterelor, căutările nu au avut rezultat, iar autoritățile continuă să îl caute pentru omor și distrugere.
Oamenii legii au fost alertați după ce un bărbat a sunat la 112 și a anunțat că l-a văzut pe Emil Gânj, care este căutat de aproape o lună și jumătate pentru că și-ar fi ucis și incendiat iubita.
Pe 8 iulie, Emil Gânj ar fi pătruns în casa fostei iubite, înarmat cu un topor, și i-ar fi aplicat mai multe lovituri fatale. După crimă, a incendiat locuința și s-a făcut nevăzut. De atunci, el este căutat pentru omor și distrugere.
Fugarul ar fi căutat mâncare într-o curte
Tânărul de 23 de ani care i-a chemat pe polițiști susține că fugarul căuta mâncare în curtea lui, într-o localitate aflată la doar câțiva kilometri de locul crimei, arată Digi24.ro
Bărbatul care a anunțat prezența criminalului în satul Șăulia, aflat la mai puțin de 10 kilometri de Miheșu de Câmpie, localitatea unde s-a produs teribila crimă, a spus că l-a văzut pe Gânj chiar în curtea casei sale.
Zona a fost împânzită de polițiști și jandarmi, care au adus și câini de urmă pentru a cerceta câmpurile de cereale din apropiere. Cu toate acestea, verificările nu au dus la niciun rezultat.
Și un cioban a semnalat, în urmă cu o lună, prezența suspectului într-o stână din județul Bistrița-Năsăud. Sute de polițiști și jandarmi au verificat zeci de hectare de pădure din zonă. Au fost folosite inclusiv elicopterele, însă, într-un final, ciobanul a recunoscut că urmărea, de fapt, să primească recompensa de 5.000 euro pusă la bătaie pentru prinderea criminalului.
