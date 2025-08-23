Unul dintre complicii criminalului din Mureș, prins în Germania. Emil Gânj rămâne de negăsit

Unul dintre complicii criminalului din Mureș, prins în Germania. Emil Gânj rămâne de negăsit
Ilie Liviu Sălăgean, unul dintre complicii lui Emil Gânj FOTO: Poliția Română

Poliția Română, în cooperare cu autoritățile germane, a reușit să-l prindă pe Ilie Liviu Sălăgean, unul dintre complicii lui Emil Gânj, principalul suspect al crimei de luna trecută din județul Mureș.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, a fost localizat și reținut vineri, 22 august, la Karlsruhe, după aproape doi ani de fugă. „Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA – Oficiul Federal de Poliție Judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden”, a anunțat sâmbătă IGPR.

Urmărit internațional din 2023

Împotriva lui Ilie Liviu Sălăgean erau emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. Motivul: în septembrie 2020, acesta a fost prins de trei ori conducând fără permis în județul Mureș și a fost condamnat la 2 ani și 1.433 de zile de închisoare – o pedeapsă rezultată din condamnarea inițială plus restul rămas neexecutat.

Criminalul din Mureș, încă în libertate

În timp ce complicele său a fost prins, Emil Gânj, suspectul crimei din Mureș, rămâne de negăsit de aproape două luni. Autoritățile continuă căutările pentru capturarea sa.

