Criminalul Emil Gânj a contestat arestul preventiv prin intermediul avocatului său

Emil Gânj, suspectul în crima de la Miheșu de Câmpie FOTO IPJ Mureș

Emil Gânj, individul din judeţul Mureş care şi-a ucis cu sânge rece fosta concubină, după care i-a incendiat locuinţa, continuă să sfideze legea din ascunzătoare.

Căutat în toată Europa de mai bine de trei luni, Emil Gânj a formulat o contestație împotriva deciziei magistraților de admitere a propunerii de arestare preventivă. Numele criminalului din Mureș apare într-o ”minută” a Curții de Apel Târgu Mureș prin care magistrații de acolo au respins contestația acestuia.

”În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Gânj Emil (cu datele personale) împotriva încheierii penale nr. 48/DL din data de 15 iulie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş, în dosarul nr. 4143/102/2025. Menţine încheierea penală atacată”, se arată în decizia Curții de Apel Târgu Mureș.

Ulterior, Emil Gânj a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv și în lipsă, acuzațiile fiind de omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse de ordinul de protecție.

