Emil Grădinescu, audiat de CNA: ”Vreau să-mi cer scuze pentru cimpanzei...”

Comentatorul Orange Sport Emil Grădinescu a fost audiat de CNA pentru afirmațiile sale din timpul meciului dintre Dinamo și Petrolul, pe 26 august 2023.

„Am văzut un serial cu cimpanzei pe Netflix. Foarte bun! Foarte bun! Serialul explică diverse resorturi psihice ale conflictelor dintre două bande rivale de cimpanzei”, a spus Grădinescu după ce fanii Petrolului au declanșat un show pirotehnic pe arena Arcul de Triumf.

Emil Grădinescu s-a ales astfel cu numeroase plângeri la CNA, care l-a audiat pe comentator prin video-conferință.

„Nu vreau să fiu nesincer și să neg faptul că am făcut o paralelă între...Dar am avut grijă și am încercat să nu rezulte că fac o comparație între spectatori și cimpanzei. Și-aici vreau să-mi cer scuze pentru cimpanzei... Pentru această specie care are 96 la sută din ADN-ul nostru”, a spus Grădinescu în deschiderea dreptului său la replică.

