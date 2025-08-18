Cum a reacționat comentatorul sportiv acuzat că e sclavul lui Becali

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 18 August 2025, ora 12:25
311 citiri
Emil Grădinescu FOTO Facebook Emil Gradinescu

Emil Grădinescu este un comentator sportiv cu o carieră solidă, prezent de peste 30 de ani în această meserie.

În vârstă de 65 de ani, Emil Grădinescu a activat la TVR 1, Eurosport sau OrangeSport și acum este la PrimaSport.

Grădinescu a susținut în repetate rânduri că FCSB e Steaua, motiv pentru care a fost ținta atacurilor.

Emil Grădinescu a spus pentru canalul de YouTube Orange Sport că ignoră astfel de comentarii.

(Te deranjează că ești numit sclavul lui Gigi Becali?) Nu mă deranjează, pentru că cu proștii nu stau de vorbă. Chiar nu stau de vorbă.

Nu știu dacă există un comentator de fotbal, deci comentator - nu moderator, care să fi avut mai multe luări de poziție împotriva lui Gigi Becali. Nu cred că există.

Ura care vine din partea unora dintre ei e ceva fără rost. Eu, inițial, am fost deschis către toată lumea, așteptând un schimb de idei, așteptând feedback.

Nu s-a întâmplat asta, vin numai aiureli, numai chestii de genul sclavul lui Becali. Adică prostiile astea cu care îmi pierd vremea”, a spus Emil Grădinescu.

