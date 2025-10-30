Emil Rengle și Alejandro Fernandez, eliminați de la Asia Express 2025. Cu câți bani s-ar fi întors acasă

Ediția difuzată pe 29 octombrie 2025 a adus o despărțire neașteptată la Asia Express. După o etapă tensionată desfășurată în Vietnam, echipa formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez a fost eliminată din competiție, în timp ce ceilalți concurenți își pregătesc bagajele pentru Coreea de Sud – următoarea destinație de pe Drumul Eroilor.

Ediția a debutat cu emoție și suspans. Cele cinci echipe rămase s-au întâlnit cu prezentatoarea Irina Fodor, care le-a pregătit o veste importantă: doar șase bilete îi vor duce pe concurenți în etapa următoare. Restul aveau să se lupte pentru supraviețuire în competiție.

„Dragii mei, mai am doar șase bilete de Coreea. Nu sunt foarte multe de spus, e foarte clar. Eu cred că ați calculat șansele și era foarte clar ce se va întâmpla. Cursa aceasta este foarte importantă. Mai am doar șase bilete, după cum v-am spus. Astăzi oricum se va ajunge la votare. Cine participă însă sigur la cursa pentru ultima șansă sunt echipele care au ajuns la mine pe ultimele două locuri”, a spus Irina Fodor.

În urma clasamentului, echipele formate din Emil Rengle și Alejandro Fernandez, respectiv Anda Adam și Joseph, au fost trimise direct în cursa pentru ultima șansă. Lor li s-au alăturat Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, nominalizați prin votul celorlalți concurenți. Astfel, Karmen și Olga, împreună cu Dan Alexa și Gabi Tamaș, au reușit să obțină locurile sigure pentru Coreea de Sud.

Ads

Probe contracronometru și momente de introspecție

Cursa pentru ultima șansă s-a dovedit a fi una dintre cele mai solicitante de până acum. Echipele au avut de recunoscut mirosuri de parfumuri și de asociat aromele cu persoane necunoscute, pe care trebuiau să le convingă să meargă la Irina pentru validare. A urmat o probă spirituală, desfășurată într-un templu taoist, unde concurenții și-au scris numele în caractere chinezești și au făcut ofrande însoțite de o dorință personală.

Ulterior, fiecare echipă a trebuit să transporte colivii cu păsări până la locul unde le-au eliberat, un moment simbolic dedicat celor dragi care nu mai sunt printre noi. Pentru Emil Rengle, această etapă a fost una profund emoționantă.

„Nu am reușit să mă opresc din plâns pentru că era ceea ce aveam nevoie. Mi-am amintit de toți acei oameni pe care i-am iubit și pe care nu mai pot să îi accesez. Pe de altă parte a fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează de fapt intestinele. Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus: Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră… a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm. Dar sunt aici și din acel moment până în prezent nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou, pentru mine că sunt aici, și nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi petrecută aici pe pământ”, a spus artistul, vizibil emoționat.

Ads

După acest moment plin de trăiri, concurenții au trecut la o nouă provocare: montarea unui scuter într-un atelier mecanic și vânzarea a 20 de sandvișuri pe stradă, totul contra cronometru. Determinarea și spiritul de echipă au fost puse la grea încercare.

La sosirea în fața Irinei Fodor, tensiunea a atins cote maxime. Prezentatoarea a anunțat ordinea echipelor, iar Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii care și-au asigurat biletele pentru Coreea de Sud.

„Nu vreau să doară tare, deși știu că n-am cum să evit asta și va durea, așa că o să termin foarte repede și o să spun că primii au ajuns la mie Alex și Ștefan!”, a spus Irina, provocând o explozie de emoții printre concurenți.

Pentru Emil Rengle și Alejandro Fernandez, vestea eliminării a fost dureroasă, dar plină de demnitate. Anda Adam a mărturisit: „Mă bucuram enorm pentru noi, dar m-am întristat și foarte tare pentru ei…”.

Discursul de despărțire al celor doi a fost plin de recunoștință: „Adevărul este că semifinala arată foarte bine așa cu voi acolo pe afiș și suntem foarte mândri de voi. A fost o bucurie fiecare zi aici, alături de tine, de echipă. Toată experiența asta a fost wow, extraordinară și ne-a crescut ca oameni. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să fim aici, ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine. Am fost fericiți și triști, dar asumați în toate stările noastre și cred că plecăm câștigați. Foarte câștigați, guys! Deci nu fiți supărați pentru noi, fiți fericiți pentru că noi asta simțim, fericire în suflet!”.

Ce sume de bani ar fi primit cei doi pentru participarea în competiție

Deși aventura lor pe Drumul Eroilor s-a încheiat, Emil și Alejandro părăsesc show-ul cu fruntea sus și cu o experiență de neuitat. Potrivit Cancan, fiecare echipă ar fi fost plătită cu aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă, ceea ce înseamnă că cei doi au acumulat în jur de 24.000 de euro după cele opt etape din Asia Express.

Ads