Emil Rengle și Alejandro Fernandez s-au separat după Asia Express 2025: „Am avut nevoie de spațiu”

Participarea lui Emil Rengle și a partenerului său, Alejandro Fernandez, la Asia Express 2025 a lăsat urme vizibile în dinamica cuplului, dar și lecții valoroase despre comunicare și răbdare. Într-un interviu pentru Cancan, coregraful și dansatorul a povestit sincer cum experiența intensă a competiției le-a testat relația și cum au reușit să transforme momentele tensionate în oportunități de creștere.

Întrebat despre certurile din timpul competiției, Emil a explicat că nu au fost conflicte majore în cuplul lor.

„Rău nu. Dar acum hai să fim serioși, ce cuplu sănătos, care stă împreună 24 din 24 și e filmat non-stop, nu are câte o ceartă despre viață? La noi, în general, certurile au fost despre faptul că eu voiam la stânga, Alejandro voia la dreapta, deci total prostești toate certurile. Sau că eu vedeam verde, el vedea galben.”

După încheierea filmărilor, cei doi au simțit nevoia unui moment de respiro și s-au distanțat o perioadă.

„Ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt,” a spus Alejandro.

Emil a detaliat: „Da. Chiar după emisiune ne-am dorit să stăm la distanță unul față de celălalt pentru că aveam nevoie. Nu ne-am despărțit, că ne-am dus în vacanță împreună, doar că în vacanță câteva ore am stat fiecare în filmul lui. Eu pe plajă, el în cameră și după aia schimbam.”

Cum le-a afectat relația

Această distanță temporară nu a fost o ruptură, ci o adevărată resetare a relației. „După ce ne-am revenit din febra emisiunii, ne-am dat seama că am făcut, de fapt, o terapie de cuplu și că am învățat foarte multe lucruri unul despre celălalt, care, de fapt, eu cred că ne-a salvat foarte mult din timp,” a adăugat câștigătorul Românii au talent.

Emil a subliniat și cum situațiile-limită i-au oferit perspective neașteptate asupra partenerului: „În primul și primul rând că îl vezi pe partenerul tău în niște situații în care în mod normal nu l-ai vedea. Îl vezi cum manipulează pe alții, îl vezi cum cerșește, îl vezi cum se face de râs și te faci și tu cu el pentru că sunteți în aceeași echipă și trebuie să faci același lucru.”

Pentru el, aceste experiențe au devenit „arme” pe care cuplul le poate folosi pentru a deveni mai unit și mai puternic. „Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, sunt niște arme, dacă le putem numi așa, pe care apoi cuplul le poate folosi să fie la potențial maxim, să le meargă mai bine, să fie mai de succes, să fie mai puternici ca echipă împreună. Și la noi fix asta s-a întâmplat. Ne-a făcut să fim și mai puternici împreună.”

