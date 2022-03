Drama trăită de Emil Rengle, concurentul de la Survivor: ”A vrut să se sinucidă!” Dansatorul a fost propus spre eliminare

Dansatorul Emil Rengle (31 de ani), unul dintre concurenții de la show-ul de televiziune Survivor difuzat de Pro TV, s-a confesat în cadrul emisiunii de luni, 28 februarie, aducându-și aminte de copilăria nefericită pe care a trăit-o.

Emil Rengle face parte din echipa Faimoșilor la Survivor și e unul dintre cei trei care sunt propuși în acest moment spre eliminare, alături de Cătălin Zmărăndescu și de CRBL.

Emil Rengle a impresionat prin povestea de viață impresionantă pe care a relatat-o cu lacrimi în ochi.

”Relația dintre mama și tata nu a fost niciodată una bună. Greutățile vieții i-au făcut să uite de iubirea lor. Mama mea a avut foarte multe gânduri de suicid, pentru că a pierdut un prim copil. Noi am avut un frate pe care eu nici nu l-am cunoscut. Cel mai des auzeam de la mama că vrea să se sinucidă. Aveam 7-8 ani și nu aveam voie să intrăm în camera în care stă mama pentru că ea urla că se sinucide.

Cumva, toată viața mi-a fost frică să nu se întâmple acest lucru. Am devenit oarecum obsedat de mama, pentru că nu știam cât o s-o mai am. Fiind mic, nu înțelegeam, cum adică vrei să te sinucizi, de ce ai vrea să pleci și să ne lași?

În momentul în care mama a vrut să divorțeze de tati pentru prima dată aveam 10 ani și mi-era atât de frică că într-un final o va face și se va sinucide, că m-am ascuns în coșul de rufe nespălate. Doar ca să le arăt că eu nu vreau să plece.

Și mi-am dat seama că am stat foarte multe ore și că s-au speriat și au chemat poliția, însă când am auzit că au chemat poliția pentru că nu mă găsesc, m-am speriat și mai tare și nu voiam să ies, pentru că mi-era frică că o să-mi iau bătaie”, a declarat Emil Rengle.

”Când am fost mic, mic, mă dădeam cu capul de pereți și de covor, tot așa fără să știu de ce. Și m-au dus la spitalul de nebuni. Din nou nu înțelegeam de ce sunt nebun și de ce trebuie să trec prin ce trec. Doctorul de acolo a spus ”doamnă, nu e nebun, are nevoie de iubire și de atenție””, a mai spus el.

