Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, se mută din România după competiția Asia Express. De ce pleacă în Dubai: „N-am nimic de ascuns”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, au intrat în competiția Asia Express 2025 cu un start promițător. Până acum, cei doi au reușit să câștige atât amuleta, cât și jokerul, sporindu-și astfel avantajul în cadrul show-ului.

După primele episoade difuzate la Antena 1, Emil Rengle a vorbit într-un interviu pentru Libertatea despre provocările și impresiile sale legate de acest sezon. Dansatorul a fost întrebat și dacă percepe Asia Express drept cea mai dificilă competiție la care a participat, având în vedere experiența sa anterioară în emisiuni precum Survivor sau Ferma.

„Nu! Să supraviețuiesc a fost cel mai greu. Dar cred că și aici mi-ar fi fost greu dacă nu l-aș fi avut pe Alejandro Fernandez. Alejandro este un om minunat și eu cred că va fi revelația emisiunii. De cât de bun este, cât de special este, cât de iubit este, cât de mult oferă… Și nu doar mie, ci și celor din jur. Și eu realmente cred că el a schimbat mult energia grupului, a emisiunii, prin faptul că a fost prezent și că e el cum e”, a spus Emil Rengle.

De ce va locui și în Dubai

În același timp, dansatorul a vorbit despre proiectele sale viitoare și planurile profesionale. Emil a dezvăluit că va împărți timpul între România și Dubai, ajutând artiști internaționali să pună în scenă spectacole grandioase.

„Vara aceasta a fost plină de proiecte de dans, mai ales la festivaluri. Și am reușit să pun pe scenă mai multe show-uri pentru artiști internaționali la festivalurile care au avut loc la noi în țară. Urmează acum să fac același lucru în următoarea perioadă în Dubai. Deci în următoarele câteva luni o să fiu cu un picior aici, cu un picior acolo. Pentru că zilele de difuzare de Asia Express, bineînțeles, că sunt deja blocate în calendar, pe canapea, cu popcorn și nachos”, a adăugat Emil Rengle.

De asemenea, el a fost întrebat cum crede că va fi perceput de public în noul sezon Asia Express.

„Păi Raluca Bădulescu și cu mine deja suntem cei mai hate-uiți online. Eu mi-am atins scopul, adică rolul meu în această emisiune a fost atins! Comentarii există, share-uri există, rating există. Nu cred că o să mai fiu atât de șerpișor ca la PRO TV, pentru că acolo eram pe supraviețuire. N-am emoții, pentru că m-am obișnuit cu totul. Nu e ca și cum la mine e ceva sau ascund ceva. N-am nimic de ascuns”, a mai spus Emil.

