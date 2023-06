Acuze dure înaintea debutului României la Campionatul European Under 21: "Probabil sunt alte interese"

Emil Săndoi și echipa naționala de tineret se pregătesc pentru debutul la Europeanul Under 21.

Înaintea plecării în Israel la noua lui echipă, Hapoel Beer Sheva, fostul rapidist Antonio Sefer consideră că ar fi meritat convocarea la lotul național de tineret și acuză interese.

”E un pas înainte, chiar dacă nu am fost convocat nici la tineret din păcate, nu știu de ce. Mă doare acest lucru, pentru că am fost la echipa mare și apoi nici măcar la tineret nu am mai fost. Probabil sunt alte interese.

Nu vreau să intru în discuții, pentru că nu sunt genul de jucător care să intre în polemici cu cineva, dar este un semnal de alarmă. Nu sunt eu singurul jucător care spune așa ceva. Și Cîrjan are niște dubii, nu suntem singurii.

Sperăm ca lucrurile să revină la normal. Acolo sunt cei mai buni din România. Am încredere în fiecare jucător. Au potențial mare, cu siguranță vor face o treabă bună.

Nu am vorbit cu dânsul (n.red. Emil Săndoi) absolut nimic. Îi respect decizia, nu am nimic împotrivă, dar e o durere, pentru că am fost de mic la națională, de la under-15 până la echipa mare, am fost la Jocurile Olimpice, dar astea sunt alegerile în viață și va trebui să mă adaptez la situație”, a declarat Antonio Sefer pe aeroport.

Grupele EURO 2023

GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Țările de Jos

GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, Croația

GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, Israel

GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia

Programul grupei B:

Miercuri, 21 iunie

19:00 Ucraina – Croația (Stadionul Giulești, București)

21:45 România – Spania (Stadionul Steaua, București)

Sâmbătă, 24 iunie

19:00 România – Ucraina (Stadionul Steaua, București)

21:45 Spania – Croația (Stadionul Giulești, București)

Marți, 27 iunie

21:45 Croația – România (Stadionul Steaua, București)

21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, București)

Ads