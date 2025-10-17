Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public despre dosarul de kompromat: ”S-au plasat de partea infractorilor din politică”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 13:22
Emilia Șercan îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a mințit public FOTO Facebook /Emilia Sercan

Jurnalista de investigație Emilia Șercan l-a acuzat pe procurorul general Alex Florența că a mințit public cu privire la dosarul de kompromat care a avut-o drept țintă, vineri, 17 octombrie. Șercan a explicat nemulțumirile sale la adresa procurorilor care au anchetat cazul și faptul că dosarul conține 4 infracțiuni, deși procurorul general admite doar una.

„L-am ascultat siderată și revoltată pe procurorul general Alex Florența în interviul de la Europa Liberă, luat de Anca Grădinaru, în care a mințit public în legătură cu dosarul de kompromat orchestrat împotriva mea”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

Procurorul general Alex Florența a susținut că dosarul a fost redeschis în 2024 doar pentru infracțiunea de favorizarea făptuitorului.

„Este un dosar care a fost soluționat la un moment dat în 2023, printr-o soluție de clasare pe mai multe fapte (...) A fost redeschis în 2024 în raport de o singură infracțiune, de infracțiunea de favorizarea făptuitorului. Soluția de clasare pe celălalt infracțiune a fost confirmată de către judecător. Este firesc să fie așa. S-au reluat cercetările în ceea ce privește această infracțiune pentru care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. S-a reunit la dosarul Parchetului General un dosar care rămăsese la Parchetul Curții de Apel tocmai pentru a putea face o analiză și o investigație completă asupra tuturor elementelor ce țin de această infracțiune care este reclamată”, a spus procurorul general Alex Florența într-un interviu la Europa Liberă.

Emilia Șercan scrie că s-a asigurat că nu greșește când îl acuză pe procurorul general Alex Florența că a simțit public.

„Am ascultat de câteva ori această parte din interviu pentru a fi sigură că nu mă înșel și că nu greșesc acuzându-l pe procurorul general de minciună. Ei, bine, nu greșesc. Pe tot parcursul declarației s-a referit la o singură infracțiune pe care Parchetul General o investighează. Procurorul general a mințit public în legătură cu dosarul meu, pe care mi-e greu să cred că nu îl cunoaște”, susține jurnalista de investigație.

Șercan a explicat că actualul dosar penal legat de acțiunea de kompromat a rezultat din conexarea a două dosare distincte, pe baza deciziilor concordante a doi judecători, unul de la Înalta Curte și unul de la Curtea de Apel București:

  • „un prim dosar în care am reclamat divulgarea de informații nepublice dintr-un dosar penal (captura scursă din poliție), violarea vieții private (publicarea acelei capturi și a fotografiilor care mi-au fost furate) și fals informatic (antedatarea unui articol pe un site-conservă ce miroase a servicii) – acest dosar fiind și el clasat și apoi redeschis în septembrie 2024;
  • un al doilea dosar în care am reclamat mușamalizarea scurgerii unei probe din Poliție – aceasta fiind infracțiunea de favorizarea infractorului pe care un judecător de la Înalta Curte a considerat că Parchetul General nu a investigat-o, deși sunt elemente clare că ea a fost comisă”

„Așadar, în acest moment, Parchetul General are în investigare un dosar în care instanța l-a obligat să cerceteze 4 infracțiuni, nu una singură! Că doar nu poți să ai o favorizare de infractor fără să ai o altă infracțiune comisă”, conchide Emilia Șerban.

Procurorii, „de partea infractorilor din politică”

„Atenție, procurorii sunt prin statut apărători ai statului și cetățeanului, însă mai degrabă s-au plasat de partea infractorilor din politică. Și își mai dau ochii peste cap pentru că văd revolta din societate la adresa magistraților!”, a adăugat Emilia Șercan.

Jurnalista de investigație a încheiat menționând că nu a primit niciun răspuns de la procurorul alocat dosarului, Marius Iacob, deși a încercat în mod repetat să obțină informații, lucru permis prin lege. Același procuror „a putut să demonstreze implicarea Rusiei în alegerile din România”, mai spune Emilia Șercan.

