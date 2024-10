Emilia Șercan anunță că Adrian Cioroianu a fost inculpat pentru dezvăluirea că jurnalista analiza doctoratul lui Mircea Geoană

Jurnalista Emilia Șercan a anunțat miercuri, 23 octombrie, că directorul interimar al Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, a devenit inculpat în dosarul penal deschis pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității. Liberalul făcuse public faptul că jurnalista investiga teza de doctorat a lui Mircea Geoană.

„Parchetul Tribunalului București i-a comunicat azi, oficial, calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, în dosarul deschis pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității, după ce în februarie a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Până astăzi, Adrian Cioroianu a avut calitatea de suspect în acest dosar. Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale și o potențială trimitere în judecată”, a scris Emilia Șercan pe rețeaua socială.

Jurnalista de investigații a explicat că nu mai are încredere în poliție și procurori după scandalul în care aceștia nu au investigat o tentativă de compromitere a Emiliei Șercan.

„Nu știu cum se va finaliza acest dosar – dacă directorul instituției va fi trimis în judecată sau nu –, pentru că încrederea mea în organele de urmărire penală (polițiști sau procurori) este foarte scăzută, având în vedere experiențele avute până acum. Tot din aceste experiențe cu organele de urmărire penală am înțeles următorul lucru: Noi, jurnaliștii, suntem efectiv singuri în fața oricărui abuz la care suntem supuși din cauza meseriei noastre. Tulburător de singuri (...) Mă refer la ziariștii care încă stau cu coloana dreaptă și își fac meseria cu devotament și pasiune, în interes public”, a mai spus jurnalista.

Emilia Șercan a dezvăluit și că a primit o amenințare cu moartea după ce ASE a decis că Mircea Geoană nu a plagiat în teza de doctorat.

„O să spun un lucru despre care nu am vorbit public până acum, dar care are legătură cu greutatea cu care, personal, îmi fac meseria. Și este tot despre teza de doctorat plagiată a lui Mircea Geoană. La sfârșitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă amenințare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană. Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului București, la același procuror din cazul „Cioroianu”. Și, uite așa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârșita oboseală de a-ți face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, a conchis Emilia Șecan.

