Daniel David, ministrul Educației, reacție la acuzațiile de plagiat ale lui Cătălin Țone: ”Autonomia universitară trebuie să vină și cu responsabilitate”

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 11:29
Daniel David, ministrul Educației, spune că va sesiza universitățile în caz de plagiat FOTO /Hepta

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a reacționat miercuri, 20 august, la acuzațiile de plagiat aduse de jurnalista Emilia Șercan fostului șef al Serviciului Antidrog din IGPR, Cătălin Țone. David spune că așteaptă ca universitățile care i-au acordat doctoratele să se autosesizeze. În caz contrar, le va sesiza chiar el.

„Legislația permite universităților - în virtutea autonomiei universitare - să se autosesizeze în cazurile de încălcare a eticii academice, inclusiv a plagiatului. Până acum, acest lucru s-a întâmplat extrem, extrem de rar”, a scris Emilia Șercan pe Facebook, după ce a discutat cu ministrul Educației, Daniel David.

David consideră că este responsabilitatea universităților care au acordat diplomele de doctor lui Cătălin Țone în 2011, ambele într-o perioadă mai scurtă de 5 săptămâni, Academia de Poliție și la Universitatea Națională de Apărare (UNAP).

„Legea învățământului superior și Ministerul Educației protejează autonomia universitară, dar o protejează tocmai pentru ca universitățile să fie responsabile în astfel de situații. Așa că mă aștept ca, în urma informațiilor din spațiul public, fie că e vorba despre sesizare sau despre autosesizare, comisiile de etică de la cele două universități implicate să își facă datoria. Repet, autonomia universitară trebuie să vină și cu responsabilitate, iar acesta este un moment în care trebuie să arătăm această responsabilitate”, a declarat ministrul Educației, Daniel David, în interviul acordat Emiliei Șercan pe PressOne.

Polițist pensionat și fost șef al Serviciului Antidrog din cadrul Poliției Române, Cătălin Țone a fost acuzat de Emilia Șercan că a plagiat peste 3 sferturi din cele două lucrări de doctorat, iar autoplagiatul între ele depășește 40%.

„Universitățile trebuie încurajate puțin, pentru că unele invocă tot felul de legi. Până la urmă, nimeni nu oprește o instituție să analizeze din punct de vedere etic tezele care au fost susținute în instituția respectivă (...) Aștept responsabilitate din partea celor două instituții și voi urmări acest lucru pentru o analiză corectă. În următoarele zile, voi vedea cum reacționează cele două instituții”, a explicat ministrul.

El consideră că este și în interesul universităților care au emis diplomele ca situația să fie clarificată.

„Cred că este în interesul tuturor ca instituțiile care au girat aceste teze să le analizeze”, a mai spus ministrul Educației, Daniel David.

