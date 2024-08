Reacția Emiliei Șercan după decizia Comisiei de Etică a ASE în legătură cu plagiatul tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. „Mizerabilă”

Comisia de Etică a ASE a hotărât că Mircea Geoană a plagiat 43 de rânduri și 2 tabele în teza sa de doctorat, fiind exceptate cuprinsul, biografia și anexele.

Astfel, se consideră că actualul secretar adjunct NATO a plagiat 1% din teza de doctorat și nu 20%, cum a denunțat jurnalista Emilia Șercan, potrivit adevarul.ro.

„Se constată plagiatul în cadrul tezei de doctorat a ………………., prin însușirea de către acesta și prezentarea drept creație personală, a unui număr de aproximativ 43 de rânduri (325 cuvinte, ceea ce reprezintă 0,36% din teză, exceptând cuprinsul, bibliografia și anexele) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), fără ca autorul tezei de doctorat să fi citat această sursă în textul tezei sau la bibliografia finală, precum și a 2 tabele (3,51% din totalul tabelelor din teză) preluate din 1 sursă (Economic Report of the President 2003), acestea neavând nicio sursă menționată, nici în textul tezei, nici la bibliografia finală”, reiese din decizia Comisiei.

„Pentru restul textelor/tabelelor menționate în sesizări, suspiciunea de plagiat nu se confirmă și prin urmare se resping sesizările formulate de petenți, neexistând certitudinea că autorul ar fi avut intenția de a-și însuși textele și de a le prezenta drept creație personală”, mai transmite Comisia.

Jurnalista Emilia Șercan, care a dezvăluit faptul că Geoană a plagiat, afirmă că a citit hotărârea Comisiei de etică a ASE și că o consideră mizerabilă.

„Comisia de Etică de la ASE l-a spălat pe Mircea Geoană în cazul plagiatului. L-au scos la 4%, ca pe știți voi cine. Cum l-a spălat? Simplu! A apelat la traducători autorizați pentru că profesorii din Comisia de Etică nu știu, probabil, limba engleză și astfel a avut nevoie de traducători. Așa că cele minim 78 de pagini plagiate prin traducere, care reprezentau circa 20% din teză, s-au transformat în 4%. Sistemul mai calcă încă o dată în picioare evidența și mai ales integritatea mediului academic pentru a-și valida omul”, a scris Șercan pe pagina de Facebook.

Potrivit unei investigații făcute de Emilia Șercan și publicată în PressOne, Geoană a plagiat prin traducere, în lucrarea sa de doctorat, fără vreun fel de atribuire și fără să folosească ghilimelele, zeci de pagini din rapoartele prezentate Congresului Statelor Unite de președinții americani George W. Bush și Bill Clinton.

Mircea Geoană a respins acuzațiile de plagiat și le-a numit „atacuri murdare”. El a mai spus că este vorba de o campanie de fake news și de denigrare.

„Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea”, a scris Mircea Geoană pe Facebook.

