Mihai Stoica îl "urechează" pe Messi pentru că nu l-a oprit pe portarul grobian: "Dacă ai fi lider..."

Mihai Stoica e de părere că Messi ar fi trebuit să intervină și să îl potolească pe Emiliano Martinez, portarul Argentinei.

Martinez a făcut mai multe gesturi obscene, ținta acestuia fiind atacantul francez Kylian Mbappe.

Mihai Stoica, manager FCSB, crede că Messi trebuia să își asume rolul de lider să îi ceară portarului să înceteze cu manifestările grobiene.

"Dacă ai fi lider, n-ai permite portarului-clown penibil să-și bată joc de viitorul nr 1 mondial, întâmplător și coechipierul tău de la PSG.

Doar că poți să fii cel mai mare fotbalist din lume și fără să ai leadershipu’ cu tine în autobuz. Rămâi cu toate trofeele posibile și cu satisfacția că ai bătut oul, nu și cu respectul tuturor".

Why is Messi letting Martinez mock & humiliate Mbappe like this? They’re teammates at PSG, just so weird & graceless. pic.twitter.com/btx0KDbs2J