Emily Burghelea vorbește sincer despre depresia postnatală: „Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:53
Emily Burghelea FOTO: Instagram/ Emily Burghelea

Emily Burghelea a întâmpinat, pe 13 octombrie 2025, cea de-a doua fetiță din viața sa, pe care a numit-o Elisabeta Teodora. Pentru creatoarea de conținut, această experiență de maternitate vine cu mai multă încredere și asumare, după ce a trecut deja de două ori prin bucuriile și provocările aduse de copii.

Fosta prezentatoare menține o legătură strânsă cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, împărtășindu-le atât momentele fericite, cât și dificultățile cu care se confruntă. Recent, Emily a vorbit deschis despre lupta cu depresia postnatală, mărturisind experiențele traumatizante prin care a trecut după nașterea primului copil, Amedea.

„Furtunile hormonale au revenit și îmi era tare frică să nu ajung iar în punctul acesta….

Țin minte că veneam de la mare, eram pe autostradă, Andrei conducea, Amedea avea cam 3 luni, era în scoică și plângea. Plângea ea și plângeam și eu cu ea. Mi s-a părut un drum atât de greu… În momentul în care am ajuns acasă, l-am rugat pe Andrei să meargă sus cu ea să o culce. I-am spus exact așa: ‘Să o chemi pe mama ta să aibă grijă de Amedea. Eram într-un fel de transă, am rămas singură și, deși în general nu beau, am desfăcut o sticlă de șampanie și am dat-o efectiv pe gât. Din acel moment mi s-a rupt filmul”’, a povestit Emily pe social media.

Emily Burghelea a vorbit despre depresia postnatală

Ea a adăugat că, ulterior, a aflat de la soacra sa că luase un număr mare de pastile, dar nu își amintește momentul:

„M-am trezit peste câteva ore, cu mama soacră care mă mângâia pe spate și spunea: ‘Ce ai vrut tu să faci? Cum să faci așa ceva…’ Nu înțelegeam la ce se referă… nu-mi mai aminteam nimic. Însă se pare că, după ce am dat pe gât sticla de șampanie, m-aș fi dus la dulapul cu medicamente și efectiv am luat pastile. Multe pastile. Puteam să nu mă mai trezesc. Aveam 20 și ceva de ani și același zâmbet larg pe față mereu. Eram bine până când, din senin, nu mai eram. Stările astea trebuie luate în serios. Și de multe ori este greu să verbalizez. Abia acum, la 4 ani după incident, sunt ok să vorbesc despre asta, deși, în acest moment, când scriu aceste rânduri, am lacrimile în bărbie”.

Și nașterea celui de-al doilea copil, Damian, a venit cu provocări. „La Damian a fost diferit, pentru că stările emoționale au fost somatizate. Și m-am îmbolnăvit. Nu știa nimeni ce am, umblam prin spitale cu furia laptelui și o durere inexplicabilă în partea dreaptă, jos. Voiau atunci să mă opereze de apendicită. Credeau că am apendicită — durerile erau groaznice, făceam febră, aveam frisoane și mă simțeam groaznic”, a mărturisit ea.

Nașterea celui de-al treilea copil a fost, de asemenea, o experiență emoțională intensă. Emily a recunoscut frica de a fi prinsă din nou nepregătită de furtunile hormonale și depresia postnatală: „Mi-a fost foarte frică de momentul acesta. Momentul în care începe iar furtuna hormonală… La terapie m-au avertizat că, după șocul suferit la accident, este posibil să resimt diferit depresia postnatală și, de această dată, nu am vrut să mă mai prindă nepregătită. Dacă noi nu suntem bine… nimeni nu e bine… Bebelușii noștri au nevoie de noi, iar noi trebuie să luptăm și să învingem și stările hormonale, și toate încercările prin care trecem la început de drum…”

Emily Burghelea a lansat și un apel către fani pentru a fi mai înțelegători și a oferi sprijin mamelor care se confruntă cu depresia postnatală: „Este un jurnal. Un jurnal din care trebuie să ieșim mereu mai puternice, cu fruntea sus. Fiecare mamă este o eroină. Și poate ați auzit prea puține povești… pentru că nu fiecare mamă este pregătită să vorbească despre greutățile prin care trece. Dar asta nu înseamnă că nu trec prin ele… Fiecare mamă, la început de drum, la primul, al doilea, al treilea sau al zecelea copil, are nevoie de suport din partea tuturor: din partea soțului, din partea familiei, din partea mamei, din partea soacrei, din partea vecinei — tot ‘satul’ trebuie să fie acolo pentru ea, pentru că are nevoie… Chiar dacă poate nu arată… Be kind! Niciodată nu știi prin ce trece celălalt. Cred că ar trebui să vorbim mai mult despre asta… Să conștientizăm și noi, și cei din jurul nostru, că mamele pot trece în interiorul lor prin stări foarte ciudate… Dacă ai o poveste pe care ești gata s-o împărtășești…”

