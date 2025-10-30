Emily Burghelea, internată într-un centru special din Asia pentru a depăși depresia postnatală. Fanii au criticat-o aspru: „Eu n-aș îndrăzni să mai postez nimic” VIDEO

După nașterea celei de-a doua fetițe și al treilea copil, Emily Burghelea traversează o perioadă dificilă, marcată de depresie postnatală. Soțul ei, Andrei, a decis să-i ofere un sprijin aparte, organizând pentru vedetă un sejur de o lună într-o clinică specializată pentru mămici, în Asia, unde Emily va fi doar cu micuța Elisabeta.

Astfel, Emily știa că va pleca în vacanță, însă destinația a rămas un mister până în ultima clipă. Drumul a inclus opriri în Milano și Dubai, iar abia apoi au ajuns la locația finală.

„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea. (…)”, a transmis ea într-o postare, în timp ce în alta a spus: „Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la Milano că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo! (…)”

De asemenea, prima parte a călătoriei a coincis cu un moment important în ceea ce o privește pe fetița lor nou-născută.

„Elisabeta s-a făcut mare!!! I-a căzut buricul la Dubaaaaaaaiiiiii!!! Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici? Elisabeta e happy eu în schimb nu mai am răbdare! Mi-a zis că o să aflu dimineața unde trebuie să ajungem, abia aștept!”, a povestit Emily pe Instagram.

Clinica și programul de recuperare

Odată ajunse, Emily și fetița sa au fost primite în clinică, unde vor petrece 28 de zile într-un program dedicat recuperării postnatale, atât fizic, cât și emoțional. „Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a transmis Emily la sosire. Deși locația și numele clinicii nu au fost dezvăluite, surse neoficiale indică un centru de lux, de cinci stele, în Vietnam. Acesta este special conceput pentru mămici și copii, oferind sprijin complet în primele săptămâni după naștere.

Reacții mixte din partea fanilor

Decizia de a petrece o lună la mii de kilometri de casă a stârnit păreri împărțite. Mulți fani au apreciat gestul lui Andrei, dar au existat și critici, argumentând că apropierea familiei ar fi un sprijin mai natural:

„Deci ca să te vindeci de stările hormonale sau de depresia postpartum, care nu știm sigur că e depresie, pleci la 8000 de km distanță, rămâi fără soț, fără copii, doar cu asiatici care vorbesc engleză stâlcită și închisă într-un hotel de 5 stele, ca să fii sigură că îți revii? Oare nu dorul de casă, de ai tăi, de grădină, de mâncarea de acasă, de mediul tău familiar, lucrurile tale, hainele tale, view-ul tău, orice al tău care are însemnătate nu te ajută să îți revii mai ușor decât niște infirmiere și mâncare asiatică, oricât de impecabile ar fi? Sper că micuța să fie bine, să nu se pricopsească cu nimic de pe atâtea drumuri, oameni, agitații, că altfel eu n-aș îndrăzni să mai postez nimic pe social media, chiar dacă din asta trăiești. Viața unui copil e infinit mai importantă decât niște mii de likeuri. Uneori, chiar și aceste surprize, vacanțe etc. le mai păstrezi și în intimitatea relației. Altfel, e ușor să punem eticheta de trufie, proastă, inconștiență etc. și no offense, dacă ne arătați tot, vă asumați că avem dreptul să judecăm, nu? Copilul și starea ta contează acum. Vezi ce îți dorești tu cu adevărat, nu ce campanii de marketing ar merge blană imediat după naștere… Sănătate!”, a comentat un fan.

Alții au subliniat că gestul lui Andrei este admirabil: „Să tot faci copii cu așa bărbat, care se implică maxim în creșterea și în dezvoltarea mamei!”, „Un soț minunat care te adoră”, „Nota 10000 pentru @iubitul_lui_emily”, „Ai cel mai bun soți și tătic!”.

Criticile au venit și din partea celor care consideră că o astfel de călătorie este excesivă: „Mai bine merg la psiholog în oras la mine, decât să fiu la mii de km depărtare de casă și cei dragi”, a comentat o femeie. „Pentru cine are bani e ceva firesc să facă asta pentru soția lui!! Despre ce vorbim?!! Chiar merită să mergi în celălalt capăt de lume să demonstrezi niște chestii. Nu e hate, dar nu cred ca toată acestă opulență pusă pe sticlă era necesară! Mie mi se pare un pic prea mult! Geanta Hermès la naștere si 10 avioane și escale!! Sincer ce te-ar mai putea bucura?? Pt ca ai tot!! Nimeni nu zice cu răutate, dar cand e mult e mult!”, a adăugat altcineva.

