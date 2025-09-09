Momente critice pentru Emily Burghelea: soțul ei, blocat în mijlocul unui taifun. Vedeta așteaptă cu emoții întoarcerea lui în țară

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 10:40
355 citiri
Momente critice pentru Emily Burghelea: soțul ei, blocat în mijlocul unui taifun. Vedeta așteaptă cu emoții întoarcerea lui în țară
Emily Burghelea se pregătește de naștere FOTO: Instagram/ Emily Burghelea

Emily Burghelea traversează o perioadă plină de emoții, întrucât soțul ei, Andrei, se află în Hong Kong chiar în mijlocul unui taifun puternic. Plecat în delegație cu puțin timp înainte ca prezentatoarea TV să aducă pe lume al treilea copil, Andrei a rămas izolat într-un hotel, unde așteaptă ca vremea extremă să se calmeze.

De câteva zile, autoritățile locale transmit alerte meteo de intensitate maximă, iar circulația și activitățile din oraș au fost blocate. Andrei, prins în mijlocul acestor condiții, se află la peste 100 de etaje de sol, ceea ce sporește neliniștea soției sale.

„Citesc știrile din Hong Kong și situația nu arată prea bine, a început un taifun de intensitatea 8 din 10, iar Andrei este cazat la un hotel la etajul 118, anxiety level 19191812118181818”, a scris Emily Burghelea pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, Andrei a ținut-o la curent cu toată situația și a liniștit-o: „Iubirea mea, nu-ți face griji, dar aici doar bate vântul un pic de mișcă hotelul”.

În România, vedeta se ocupă singură de cei doi copii, Amedea și Damian, pe care i-a pregătit deja pentru începerea școlii, dar și de ultimele detalii înainte de venirea pe lume a bebelușului. Chiar dacă a încercat să rămână puternică, Emily nu ascunde faptul că a avut probleme de sănătate în ultima perioadă.

În urma unor analize, medicii i-au descoperit o carență serioasă de fier, ceea ce a făcut-o să aibă momente în care abia se putea ridica din pat. După mai multe perfuzii, starea ei s-a îmbunătățit treptat.

„Ieri am luat (n.r. suplimente cu fier), doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am”, povestea recent Emily.

Actrița Tily Niculae, mesaj emoționant: Cum trece peste divorț
Actrița Tily Niculae, mesaj emoționant: Cum trece peste divorț
Tily Niculae traversează o perioadă plină de schimbări, după divorțul de Dragoș Popescu, care i-a adus noi provocări. Actrița a ales să fie deschisă cu fanii săi și a transmis un mesaj...
Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”
Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu formează un cuplu din 2010 și au împreună un fiu, Toma. Amalia mai are două fiice, Alessia și Emma, din căsnicia anterioară cu Ilie Năstase. Deși...
#Emily Burghelea, #emily burghelea insarcinata, #stiri vedete , #Stiri Emily Burghelea
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Total neasteptat! Ce bea in fiecare zi femeia de 76 de ani despre care lumea spune ca arata de 30
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
Aryna Sabalenka, epic fail IN DIRECT: "E cea mai mare gafa din viata mea!" Cum l-a numit pe Carlos Alcaraz

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Javier Bardem, Olivia Colman și Mark Ruffalo se alătură altor 1.500 de artiști care boicotează instituțiile din Israel
  2. Actrița Tily Niculae, mesaj emoționant: Cum trece peste divorț
  3. Suma cerută în Cluj pentru renovarea unui balcon. "Nu e scump, ci direct tâlhărie"
  4. Suplimentul la modă care îți poate distruge organele: medicii se tem de efecte secundare noi, potențial mortale
  5. Momente critice pentru Emily Burghelea: soțul ei, blocat în mijlocul unui taifun. Vedeta așteaptă cu emoții întoarcerea lui în țară
  6. Horoscop zilnic. Marți, 9 septembrie. Zodia care își face prieteni noi
  7. Bancul zilei: Ce surpriză are o învățătoare
  8. Legendara trupă Scorpions, din nou la București. Cât costă biletele la turneul aniversar "Coming Home", 60 de ani de istorie rock VIDEO
  9. Prințul Harry aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a la Windsor, la trei ani de la deces
  10. Amalia Năstase, dezvăluiri rare despre mariajul cu Răzvan Vasilescu. Care este secretul relației lor: „Ne și distrăm”