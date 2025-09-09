Momente critice pentru Emily Burghelea: soțul ei, blocat în mijlocul unui taifun. Vedeta așteaptă cu emoții întoarcerea lui în țară

Emily Burghelea traversează o perioadă plină de emoții, întrucât soțul ei, Andrei, se află în Hong Kong chiar în mijlocul unui taifun puternic. Plecat în delegație cu puțin timp înainte ca prezentatoarea TV să aducă pe lume al treilea copil, Andrei a rămas izolat într-un hotel, unde așteaptă ca vremea extremă să se calmeze.

De câteva zile, autoritățile locale transmit alerte meteo de intensitate maximă, iar circulația și activitățile din oraș au fost blocate. Andrei, prins în mijlocul acestor condiții, se află la peste 100 de etaje de sol, ceea ce sporește neliniștea soției sale.

„Citesc știrile din Hong Kong și situația nu arată prea bine, a început un taifun de intensitatea 8 din 10, iar Andrei este cazat la un hotel la etajul 118, anxiety level 19191812118181818”, a scris Emily Burghelea pe rețelele sociale.

Cu toate acestea, Andrei a ținut-o la curent cu toată situația și a liniștit-o: „Iubirea mea, nu-ți face griji, dar aici doar bate vântul un pic de mișcă hotelul”.

În România, vedeta se ocupă singură de cei doi copii, Amedea și Damian, pe care i-a pregătit deja pentru începerea școlii, dar și de ultimele detalii înainte de venirea pe lume a bebelușului. Chiar dacă a încercat să rămână puternică, Emily nu ascunde faptul că a avut probleme de sănătate în ultima perioadă.

Ads

În urma unor analize, medicii i-au descoperit o carență serioasă de fier, ceea ce a făcut-o să aibă momente în care abia se putea ridica din pat. După mai multe perfuzii, starea ei s-a îmbunătățit treptat.

„Ieri am luat (n.r. suplimente cu fier), doar că nu se asimilează. Asta e marea problemă și mi-au spus că am hemoglobina 8 și la 7 trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie cu sânge. Sper totuși că o să își revină de la perfuzia de ieri și o să mai fac… Nici măcar nu știu ce grupă de sânge am”, povestea recent Emily.

Ads