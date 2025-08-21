Primele imagini din noul sezon „Emily in Paris” au fost dezvăluite

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 21 August 2025, ora 10:43
585 citiri
Primele imagini din noul sezon „Emily in Paris” au fost dezvăluite
Emily in Paris revine cu sezonul 5 FOTO: Instagram/ Emily in Paris

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum şi o nouă locaţie de filmare, au fost dezvăluite de Netflix. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate în 18 decembrie.

Emily îşi continuă vacanţa italiană trăind la dolce vita în Veneţia.

Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două oraşe. Roma şi Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar şi viaţa, la nivelul următor”.

Sinopsis: Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale şi romantice, în timp ce se adaptează la viaţa într-un oraş nou. Însă, exact când totul pare să se aşeze, o situaţie de la job ia o întorsătură greşită, iar consecinţele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase şi obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viaţă francez, până când un secret important ameninţă una dintre cele mai apropiate relaţii ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reuşeşte să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară şi pregătită să îmbrăţişeze noi oportunităţi.

Distribuţia îi include pe: Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) şi Michèle Laroque (Yvette).

Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Deputatul AUR Dan Tanasă, noi declarații extremiste: “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Prezent, miercuri, la Academia de Vară “Mihai Viteazul”, organizată de Fundația Românilor de Pretutindeni, Dan Tanasă a abordat situația comunităților românești din județele...
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul României de lipsă de transparență în privința ajutoarelor financiare acordate Republicii Moldova, solicitând clarificări asupra...
#emily in paris, #Netflix, #serial netflix , #Netflix
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum sa investim inteligent in arta
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Burcea, răspuns ironic după ce a fost înlocuit în serialul Wednesday: „Le-am cerut 5 milioane, ei îmi dădeau doar 4,9”
  2. Monica Bîrlădeanu, vacanță de vis în Bali alături de familie: „Se anunță plină de aventură” VIDEO
  3. Bătaie pentru „strips de pui” pe un vas de croazieră. Zeci de oameni, aflați la coadă la mâncare, au început să își împartă pumni și picioare VIDEO
  4. Primele imagini din noul sezon „Emily in Paris” au fost dezvăluite
  5. Prințul William nu vrea împăcarea cu Prințul Harry. Meghan Markle, acuzată că a distrus încrederea în familie
  6. Horoscop zilnic. Joi, 21 august. Zodia care ar putea suferi un accident
  7. Bancul zilei: Ce îți prelungește viața cu 5 ani
  8. Ponturile unei jurnaliste de călătorii care s-a mutat în Franța. "E timpul să renunți la Parisul supraevaluat". Locurile incredibile pe care ar trebui să le vizitezi, în schimb
  9. Cele mai cunoscute sloturi Megaways
  10. Cinci alimente pe care nu ar trebui niciodată să le depozitezi în ușa frigiderului