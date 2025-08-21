Primele imagini din noul sezon „Emily in Paris” au fost dezvăluite

Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum şi o nouă locaţie de filmare, au fost dezvăluite de Netflix. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate în 18 decembrie.

Emily îşi continuă vacanţa italiană trăind la dolce vita în Veneţia.

Creatorul Darren Star a declarat pentru Tudum.com: „Acest sezon este o poveste despre două oraşe. Roma şi Paris. Oscilând între ele, Emily duce dragostea, dar şi viaţa, la nivelul următor”.

Sinopsis: Acum, în calitate de directoare la Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu noi provocări profesionale şi romantice, în timp ce se adaptează la viaţa într-un oraş nou. Însă, exact când totul pare să se aşeze, o situaţie de la job ia o întorsătură greşită, iar consecinţele se răsfrâng în dezamăgiri amoroase şi obstacole în carieră. Căutând stabilitate, Emily se refugiază în farmecul stilului său de viaţă francez, până când un secret important ameninţă una dintre cele mai apropiate relaţii ale sale. Înfruntând conflictele cu sinceritate, Emily reuşeşte să se apropie mai profund de cei dragi, cu o viziune mai clară şi pregătită să îmbrăţişeze noi oportunităţi.

Distribuţia îi include pe: Lily Collins (Emily Cooper / producătoare), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) şi Michèle Laroque (Yvette).

