Diego Borella, regizor secund al producției Emily in Paris, a murit în timpul filmărilor serialului Netflix, la Veneția.

Diego, în vârstă de 47 de ani, s-ar fi prăbușit chiar în fața echipei de filmare, în timp ce se pregătea pentru ultimele scene ale viitorului sezon cinci.

Medicii au intervenit de urgență la istoricul Hotel Danieli, în jurul orei 19:00, joi seară, 21 august, însă nu au mai putut să îl salveze, relatează La Repubblica. Borella era un profesionist foarte respectat în domeniul cinematografic, originar din Veneția, care se formase la Roma, Londra și New York.

Pe lângă cariera în film, era și un scriitor talentat, publicând basme și cărți pentru copii.

Potrivit presei italiene, filmările pentru Emily in Paris au fost suspendate după moartea lui Borella. Producția urma să se încheie în câteva zile, filmările fiind programate între 15 și 25 august.

DailyMail a solicitat un punct de vedere oficial de la Netflix.

Tragedia vine la scurt timp după ce s-a anunțat că sezonul cinci din Emily in Paris va fi lansat pe Netflix pe 18 decembrie.

Noul sezon, cu Lily Collins (36 de ani) în rolul lui Emily Cooper, o va purta pe eroină într-un oraș nou – Roma – unde își continuă aventura europeană.

Pentru cei care nu cunosc serialul, povestea urmărește viața și iubirile tinerei Emily, o americancă ce începe o nouă existență la Paris ca strateg în social media.

Dar în acest sezon, Emily va cuceri un nou oraș – iar primele imagini o arată mai îndrăgostită ca oricând.

Descrierea oficială pentru sezonul cinci spune:

„Acum directoare a agenției Grateau Roma, Emily se confruntă cu provocări profesionale și romantice în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Dar exact când totul pare să se așeze, o idee de la muncă eșuează și declanșează o avalanșă de consecințe: suferință și dificultăți în carieră. Căutând stabilitate, Emily se sprijină pe stilul său de viață francez, până când un mare secret amenință una dintre cele mai apropiate relații ale ei. Înfruntând conflictele cu onestitate, Emily descoperă legături mai profunde, claritate reînnoită și disponibilitatea de a îmbrățișa noi posibilități.”

Creatorul serialului, Darren Star, a declarat: „Acest sezon este o poveste a două orașe. Roma și Paris. Împărțindu-se între ele, Emily duce dragostea și viața la un alt nivel.”

Data lansării vine după ce, la Veneția, a fost anunțată o selecție deschisă pentru figuranți.

Producătorii caută 500 de persoane, însă condiția este ca toate să fie „frumoase” și să aibă măsuri între 38 și 42.

În sezonul cinci, Emily va avea o escapadă romantică la Veneția cu chipeșul Marcello Muratori, interpretat de Eugenio Franceschini. Locațiile de filmare includ Hotel San Daniele, bazilica Santi Giovanni e Paolo și Marele Canal.

Lily Collins a postat pe Instagram imagini cu ea într-o rochie de vară cu imprimeu de roșii, pe un celebru taxi pe apă venețian, în weekend.

„O escapadă tipic venețiană”, a scris Collins (36 de ani) sâmbătă, 16 august, distribuind fotografii de la filmările pe taxiul pe apă. „Când munca devine joacă.”

Emily a rămas la finalul sezonului patru în fața unei decizii importante, după ce i s-a oferit conducerea biroului italian Agence Grateau.

Deși s-a îndrăgostit de Paris și de agenție, Emily a recunoscut că este tentată de o nouă viață – și de un nou bărbat – la Roma.

