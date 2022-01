Serialul „Emily in Paris”, criticat pentru modul în care este prezentat un nou personaj. „Imagine caricaturală inacceptabilă şi insultătoare”

Serialul „Emily in Paris” a primit critici după ultimul sezon care a fost publicat pe Netflix.

Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, critică Netflix pentru felul în care este portretizat un personaj din Kiev în serialul „Emily in Paris”.

Tkachenko a spus că s-a plâns serviciului de streaming în legătură cu personajul Petra care apare în sezonul al doilea al serialului, lansat în urmă cu aproximativ două săptămâni.

„Emily in Paris” are în centru o tânără din SUA, interpretată de Lily Collins, ce ajunge la Paris graţie slujbei pe care o are. Aici are parte de diverse aventuri, iar în al doilea sezon cunoaşte, la un curs de limbă franceză, o ucraineancă.

Într-unul dintre episoade, în încercarea de a crea o legătură, tinerele se plimbă pe străzile capitalei şi ajung într-un magazin din care Petra fură câteva obiecte. Interpretată de actriţa Daria Panchenko, ea este descrisă şi ca fiindu-i teamă că va fi deportată şi având un simţ vestimentar ce lasă de dorit.

Tkachenko a descris această portretizare drept „insultătoare”.

„În «Emily in Paris» avem o imagine caricaturală a unei femei ucrainene care este inacceptabilă. Este şi insultătoare”, a scris ministrul pe Telegram. „În acest fel sunt ucrainenii văzuţi în străinătate?”.

Potrivit presei locale, Tkachenko a trimis o scrisoare serviciului de streaming în care s-a plâns cu privire la felul în care este prezentată Petra.

Unii dintre utilizatorii platformei de socializare au fost de acord cu ministrul, alţii au luat partea show-ului. Nu este prima dată când „Emily in Paris” a fost criticat pentru felul în care portretizează diverse naţionalităţi.

Când a fost lansat primul sezon, a fost criticat mai ales de francezi pentru promovarea stereotipurilor privind oraşul şi locuitorii - oameni nepoliticoşi ce poartă berete şi îşi înşeală partenerii. În noul sezon este inclus un personaj britanic - Alfie - ce e prezentat ca amator de puburi şi de fotbal.

